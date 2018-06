«Se ha hecho justicia con el equipo» Gastón Cesani y Anselm Pasquina en un entrenamiento en La Toba. / MARIETA Los jugadores del Real Avilés se felicitan por la permanencia tras «un año muy duro» NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 26 junio 2018, 03:35

La satisfacción por la permanencia conseguida el domingo por el Real Avilés gracias al ascenso del Langreo a Segunda B, se vivió en distintos frentes, desde el mismo Ganzábal en el que estuvo presente el director deportivo, hasta Argentina, pasando por Cataluña y también en la villa. Borja Piquero, Gastón Cesani y Anselm Pasquina expresaban de lunes lo vivido horas antes cuando fueron conocedores del desenlace final de la temporada: «Se ha hecho justicia con el equipo», coinciden los tres en su primera frase.

Anselm fue uno de los pocos jugadores que aguantaron en el Avilés desde el principio a pesar de los impagos. Su aportación, además, se dejó notar para bien por su espíritu de lucha que «ahora se ha visto recompensado, es cuando tiene sentido el esfuerdo de los jugadores y el cuerpo técnico. Ha sido un año muy duro y aunque salvamos el descenso directo, hemos tenido que esperar seis semanas para saber si el equipo bajaba o no. Creo que para nada merecíamos caer por todas las vicisitudes que pasamos y la victoria del Langreo, al que felicito, ha sido un premio».

El catalán disfrutó de un fin de semana en la playa de Casteldefels con su novia y unos amigos: «Seguí el partido por el móvil y cuando marcó Omar fue una explosión, aunque hasta el final del partido estuve nervioso».

Anselm, como la mayor parte de futbolistas, interpuso denuncia en la AFE por los impagos y espera que el presidente cumpla: «En estas semanas estuve en contacto con Alain y me ha dicho que antes de hacer el nuevo proyecto tienen que solventar la deuda con nosotros. Confío en que así sea». Sobre la posibilidad de seguir de blanquiazul afirma que «si las cosas cambian en cuando a cumplir al día los compromisos y tienen interés en que renueve, lo haría sin problemas. He crecido deportivamente y ha sido una buena experiencia aunque muy dura».

Más cerca de Ganzábal, en Avilés, el portero Borja Piquero tampoco se perdió las noticias que llegaban desde Ganzábal: «Hay que estar contentos porque conseguimos el objetivo de la permanencia, aunque haya sido sufriendo muchísimo y agradeciendo el favor al Langreo, al que felicito lo mismo que a Omar por su gol». En línea con la opinión de Anselm, el guardameta piensa que «no teníamos un equipo tan malo como para bajar a regional, y aunque tuvimos poca estabilidad, logramos dejar por detrás a tres equipos y lo más justo es que nos hayan salvado el Oviedo B y el Langreo a los que bajábamos por el arrastre». Como canterano del Avilés su deseo es «que no se repita una situación igual en el futuro» y de la opción de renovar dice que «es el club en el que me formé y estaría encantado, pero creo que antes quieren liquidar la temporada y ya veremos lo que pasa».

Desde su casa en Argentina, Gastón siguió el partido del Langreo por las redes sociales y reconoce que «lo pasé mal, pero al final pudimos celebrarlo. Aunque solo pude jugar seis partidos por la lesión me impliqué al máximo porque esa es mi forma de ser y ya os dije que prometí a mi familia no fracasar y tener un descenso. Por suerte se ha cumplido y estoy feliz». Le gustaría tener «una revancha deportiva y demostrar mi valía en el Avilés, al que he seguido desde que me vine. Ojalá el club pueda tener la estabilidad que necesita y haga un proyecto para ascender a Segunda B en el que me gustaría participar».