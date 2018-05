El Real Avilés, pendiente de Sergio Ríos y Lucas Anacker Sergio Ríos, con la camiseta del Real Avilés. / MARIETA Ambos futbolistas, cedidos a Condal y Burgos el curso pasado, tienen contrato en vigor pero su futuro todavía está en el aire SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 30 mayo 2018, 03:52

Mientras que Alain Menéndez y Abraham Albarrán siguen sondeando a futbolistas para incorporarse al club la próxima temporada, conversaciones que dependen de la categoría que ocupe el conjunto blanquiazul, dos futbolistas regresarán a la disciplina realavilesina el próximo 30 de junio, cuando concluyan sus respectivas cesiones.

Se trata del delantero avilesino Sergio Ríos y el guardameta brasileño Lucas Anacker, que tienen contrato con el club para la próxima temporada. En el caso del avilesino, todo hace indicar que podría cumplir su compromiso en caso de que el conjunto blanquiazul continúe en Tercera División. Si finalmente hay descenso a Preferente, no parece que ninguna de las dos partes esté por la labor de lastrar la carrera de un prometedor delantero que este curso en el Condal alcanzó las once dianas en su primera campaña como titular en Tercera.

El delantero atendió ayer la llamada de LA VOZ y reconoció que «de momento tengo contrato con el Avilés», aunque «todavía no sé nada de la próxima temporada». Por su parte, Lucas Anacker no pudo ser localizado, pero también tiene contrato con el Real Avilés para el próximo curso. El brasileño, que alternó la portería con Carlos Castro en la primera vuelta, se fue cedido al Burgos de Segunda B, donde a pesar de hacerse con el puesto de segundo portero y entrar en convocatorias, no consiguió debutar en la categoría de bronce.

Teniendo en cuenta su cartel, y la intención de sus representantes de que progrese dentro del fútbol español -hace dos temporadas llegó a estar a prueba en varios filiales en mitad de la Liga-, no parece probable que el brasileño regrese al club, y menos si se produce el descenso a Regional Preferente, algo que ahora mismo, curiosidades del fútbol, está en manos del Langreo.

Por el momento, lo que está confirmado es que el Real Avilés manejará un presupuesto acorde con los ingresos de cara al próximo curso, que se entrenará por las tardes y que hay varios futbolistas dispuestos a firmar, a la espera de concretar conversaciones. En cuanto a las renovaciones, el entrenador y el director deportivo quieren mantener a siete futbolistas del pasado curso, cuyos nombres todavía no han trascendido. Cabe recordar que el nuevo entrenador del primer equipo, Abraham Albarrán, será presentado el viernes, a las 20 horas en el estadio.