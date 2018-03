«Estamos unidos para lograr la permanencia del Real Avilés» Pablo Coutado ante el San Martín en la primera vuelta. / MARIETA Pablo Coutado, que volvió a marcar tras una vuelta sin hacerlo, será baja en Sotrondio y dice que «aún hay tiempo y 30 puntos por disputar» NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Miércoles, 7 marzo 2018, 04:14

Una vuelta completa, 19 partidos, Pablo Coutado volvió a ver portería, de nuevo ante el Condal, con el que fue quinto gol en su cuenta como jugador del Real Avilés. Un tanto que sirve para alimentar la confianza al efecto individual, pero que no llena del todo a uno de los capitanes del equipo blanquiazul: «Alegría la justa porque si no ganas te quedas a medias, lo importante es el equipo. Una vuelta entera sin marcar se hace muy larga, aunque no tengo esa ambición personal, lo que cuenta es que los goles sirvan para sumar los puntos que necesitamos».

Un punto en la situación actual no es una gran suma, aunque cuente: «El empate no sabe a mucho cuando tienes la necesidad de ganar y en casa, sobre todo ante rivales directos, hay que sacar los partidos adelante». Coutado reconoce que «fue un partido aburrido para el espectador, los nervios y la tensión de estar en la zona baja se notó porque nadie quería perder y ninguno se expuso mucho».

Pese al desencanto, el grupo intenta mantener alta la moral: «En cada partido hay que intentar quedarse con las cosas positivas, se mejoró defensivamente, no concedimos ocasiones y aunque el punto a todos nos parece poco, lo podemos hacer bueno ganando el domingo en Sotrondio». Tendrá que cambiar la dinámica del Avilés para conseguirlo tras los correctivos que ha recibido: «A domicilio lo estamos pasando mal y tenemos que variar esa dinámica en El Florán».

Los resultados y verse en la zona de descenso no han mermado aún la confianza en el equipo: «Seguimos con ganas, trabajando para mejorar. Hace un mes parece que se iba a salir de abajo y ahora estamos otra vez metidos, aunque hay tiempo para sacar adelante esta situación, quedan 30 puntos por disputar». Considera que los comentarios de divisiones son «rumores que no sabemos de donde pueden salir. Nosotros estamos unidos por el mismo objetivo, la permanencia del Avilés, y hay buena sintonía con el entrenador, hablamos muchas veces para tratar de corregir entre todos lo que estamos haciendo mal y mejorarlo».

Pablo Coutado volvió a jugar ante el Condal donde más le gusta: «Mi posición siempre ha sido la de segundo delantero y creo que se notó en mi rendimiento, me encuentro más cómodo jugando por dentro. Pero estoy aquí para lo que necesite el entrenador, lo que quiero es jugar donde tenga que hacerlo y tratar de hacerlo lo mejor posible».

En Sotrondio no podrá estar por sanción: «Fue una tarjeta injusta, pero hay que aguantarse».