«El Real Avilés necesita un proyecto serio y dejar de improvisar cada temporada» José Manuel Díaz y Tati posan ayer sobre el césped del Suárez Puerta. / MARIETA El expresidente José Manuel Díaz pide a Tejero que se «eche a un lado» y Tati recuperar un modelo similar al de Golplus, que «logró acercar de nuevo el club a la ciudad» SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 11 mayo 2018, 03:32

Dos voces autorizadas, el expresidente José Manuel Díaz (1985-1989) y el exjugador Donato Alcaide 'Tati' (1983-1986 y 1997-1998), se reunieron ayer con LA VOZ DE AVILÉS para analizar al detalle una de las peores situaciones de la historia del Real Avilés, que acumula meses de impagos, juega cada quince días en un Suárez Puerta casi vacío y tiene un pie en Regional Preferente a la espera de los ascensos que pueda haber desde Tercera.

La primera valoración de ambos, como no puede ser de otra manera, es que la situación les da «mucha pena». Tati, que sigue ligado al mundo del fútbol y «he estado en muchos campos y seguido a muchos equipos», no entiende que «un club con la historia, las instalaciones y la ciudad que tiene detrás como es el Avilés pueda bajar a Regional Preferente». Cuando se les pregunta por los culpables, ambos reparten responsabilidades, aunque José Manuel Díaz no duda a la hora de referirse a la labor de José María Tejero.

«Ya se lo he dicho a él y siempre digo lo mismo: él tiene el mérito que tiene por haber puesto su dinero estos 25 años para que el club subsistiera, pero ni tiene el apoyo de la masa social, ni de las instituciones ni de las empresas, por lo que es hora de que dé un paso a un lado», sostiene el expresidente. Tati vaya más allá, pues «cuando ocurren cosas así todo el mundo tiene su parte de culpa. Desde el presidente hasta los jugadores, pasando por el Ayuntamiento o la ciudad. Yo soy más de sumar que de dividir y en estos momentos no se está sumando. El club está por encima de las personas».

Mientras que José Manuel sigue la actualidad del club por la prensa, pues «este año he ido a un par de partidos pero me moría de la tristeza viendo cómo estaba todo», Tati continúa al pie del cañón cada dos fines de semana. «He venido a casi todos los partidos de casa porque yo doy tutorías deportivas y en estos momentos llevó a Rubén Expósito, y porque he vestido estos colores, trabajo en Avilés y llevo al club en mi corazón. Me gusta venir a verlo a pesar de todo».

El exfutbolista reconoce que «lo que ha pasado esta temporada no es casualidad. Sin hacer pretemporada, cambiando a tantos jugadores... es imposible hacer un equipo que funcione. El Avilés ha competido siempre este curso en inferioridad de condiciones». José Manuel Díaz disculpa a jugadores y técnico, pues «Xiel es un entrenador que ha demostrado de sobra su valía en esta categoría, y los jugadores han hecho lo que buenamente han podido. Si Xiel hubiera elegido los jugadores desde el principio y fueran de su confianza seguramente las cosas hubieran sido distintas».

Ambos protagonistas añoran la etapa de Golplus, la más exitosa de los últimos años. «Quizá al final se les quedó un poco grande la situación», medita José Manuel, pero «hicieron todo lo que había que hacer y consiguieron llenar el campo. Tuvieron apoyo de las empresas, de las instituciones, acercaron el equipo a la ciudad, los jugadores a los colegios... eso es lo que se debería volver a hacer».

Para Tati es fundamental que «se construya un proyecto serio, y no se improvise cada temporada. Tener un objetivo claro y trabajar para él a largo plazo. Si se acotan los tiempos es mucho más complicado». Los dos lamentan «la división que hay entre la afición al fútbol en Avilés» y también reflexionan sobre la figura del Avilés Stadium. «Es un club más de la ciudad al que hay que respetar y tiene los mismos derechos y obligaciones que el resto, pero el equipo representativo de la ciudad es el Real Avilés y todo el mundo se debería concienciar de ello. En el pasado también hubo dos equipos y se acabaron uniendo». Aun así, siguen convencidos de que «aunque cada vez lógicamente es más difícil, si el Avilés hace las cosas bien la ciudad responderá».