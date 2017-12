Real Avilés El Real Avilés espera resolver este lunes el bloqueo que sufre en la territorial Luis Nuño, el pasado viernes en el partido entre Asturias y Galicia. / DANIEL MORA «El club no ha recibido ninguna sanción y desconozco la razón por los que está paralizada la tramitación de las fichas», afirma Ulpiano Cervero NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Lunes, 11 diciembre 2017, 02:33

El asesor deportivo del presidente del Real Avilés y responsable de la gestión deportiva del club, tanto en lo que atañe al primer equipo como a la escuela de fútbol, Ulpiano Cervero, dijo ayer a este periódico que intentará desbloquear hoy lunes la situación federativa del club para tramitar las fichas de futbolistas. Y aseguró que «de momento el club no tiene ninguna sanción por lo que se pueda deber al entrenador Iván González. Estamos aún en periodo de alegaciones que se harán mañana lunes» -por hoy-. Y añadió que «una vez pasado este plazo, si no se abona lo que se deba, el club podrá ser sancionado».

Tal como adelantó el domingo LA VOZ DE AVILÉS, la Federación Asturiana de Fútbol ha bloqueado los movimientos del club blanquiazul por la denuncia de Iván González, a quien se le deben varios meses de la temporada 2015-16 y de la 16-17. Sin embargo, Cervero niega la mayor y dice que el bloqueo federativo descubierto por este periódico no se debe a la denuncia del extécnico del juvenil de Liga Nacional: «El club tiene la tramitación de sus fichas paralizadas por otras causas que aquí desconocemos. No he sido capaz de hablar con Maximino Martínez, así llevamos ya casi un mes y parece que la razón es un misterio insondable».

Según los datos que se manejan en el Avilés tras consultar los estadillos con las deudas, a Iván González «se le adeudan tres meses de la campaña 15-16, los de marzo, abril y mayo, y los cinco meses de la 16-17 que no abonaron los mexicanos», en referencia al grupo IQ que gestionó el club durante media temporada. Cervero adelanta que «eso es lo que alegaré el lunes en la federación. Lo demás es cuestión de pagar y si no se paga, a partir de ahí si seremos sancionados porque hasta ahora al club no le llegó sanción alguna. Lo que pasa hasta ahora es un misterio».

El hombre de confianza de José María Tejero y por el que pasan todos los movimientos deportivos, desmiente también que las semanas que Xiel estuvo sin ficha para sentarse en el banquillo no se debieron a la denuncia de otro exentrenador de la escuela, el preparador físico Jorge Tejada: «Le pagué yo una cantidad y hablare con él para hacer una nueva trasferencia. No fue ese el motivo de que Xiel no se pudiera sentar en el banquillo al principio. Cuando hay una demanda de algún impago se da aviso a la otra parte y tiene diez días para hacer alegaciones. Una vez cumplido este plazo, el club puede ser sancionado», concluyó Ulpiano Cervero.

La urgencia en resolver este bloqueo pasa por las fichas de Santa y Marcos, que pasarán a formar parte de la plantilla de Xiel. Lo son a efectos reales, pero no legales y el equipo necesita incrementar el número de fichas porque los equipos están obligados a tener siete jugadores de la primera plantilla, y en los últimos compromisos se ha cumplido por los pelos dada la precariedad de efectivos que maneja el entrenador.