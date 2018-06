Espadas en alto por un fichaje

Pocos días ha durado la calma en las filas del Real Avilés. En la rueda de prensa en la que fue presentado Abraham Albarrán como nuevo técnico las bases del nuevo proyecto de la entidad parecían claras, pero menos de una semana después se ha producido el primer malentendido público a cuenta de un fichaje anunciado a espaldas del director deportivo.

Sobre el papel, la idea era la siguiente: Abraham sería el entrenador, Alain Menéndez el director deportivo, una nueva directiva que llegaría al club de la mano del técnico se iba a encargar del día a día del primer equipo (publicidad, administración, socios...), y José María Tejero se mantendría al margen de la gestión, actuando como representante legal del club. La escuela, dirigida por Ulpiano Cervero, quedaba al margen del acuerdo.

Aunque Alain Menéndez no estuvo presente en la rueda de prensa, el propio protagonista explicó que no había podido acudir por un viaje personal, de tal manera que la idea era que el entrenador y el director deportivo trabajasen codo con codo en la renovación y contratación de nuevos futbolistas para la próxima temporada.

Abraham se marchó fuera de España de vacaciones y la nueva directiva del primer equipo, que no se presentará públicamente hasta el 1 de julio, creó el martes una cuenta «oficial» en Twitter validada por el técnico. «Ésta -@RealAviles1903- será la cuenta donde la nueva directiva avanzará y mantendrá informados a los aficionados de nuestro equipo, que más que pese somos muchos», escribía el joven preparador en su cuenta personal. «Este mes toca trabajar a la sombra para ofrecer a los aficionados un proyecto cargado de ilusión. Os iremos informando puntualmente de todo», respondían desde la nueva directiva.

Tras recibir los ánimos de varios aficionados, la cuenta publicó ayer por la mañana que «el sábado anunciaremos el primer fichaje del Real Avilés de cara a la próxima temporada. Avilesino y del Real Avilés, el perfil de jugadores que queremos en nuestro plantel». Fue a partir de ahí cuando se desató el 'lío'.

Informados de la publicación, tanto el presidente del club, José María Tejero, como el director deportivo, Alain Menéndez, no daban crédito. El primero en saltar a la palestra fue el presidente, que no dudó en afirmar que la nueva directiva «llega al club para gestionar otras cosas, no para realizar fichajes. Eso es cosa del director deportivo, Alain Menéndez, en contacto con el entrenador».

Tejero agradece «el trabajo de un grupo de gente que llega con ilusión», pero recuerda que «los roles están asignados y no se pueden invadir parcelas». Alain Menéndez desvela que «no conozco a nadie de la nueva directiva» y asegura que continúa «trabajando como director deportivo y buscando recursos para el club, porque lo que hace falta en el Real Avilés es dinero».

Así las cosas, los próximos pasos del primer equipo están ahora en el aire, a expensas de conversaciones que deberían ser a tres bandas entre la nueva directiva, cuya identidad todavía no se conoce, Alain Menéndez y Abraham, que se encuentra de vacaciones. El director deportivo espera que «sea un malentendido», pues «todo el mundo cometemos errores alguna vez».