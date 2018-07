El Real Avilés disputa hoy un partidillo contra el juvenil Juanma Castañón contará con los diez jugadores en plantilla y siete más a prueba para medirse al equipo dirigido por Azpiazu SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 25 julio 2018, 01:03

Después de cinco entrenamientos, tres en Tabiella y dos en La Toba 3, el Real Avilés disputará esta tarde, a partir de las 18 horas en el Suárez Puerta (entrada gratuita por Juan Ochoa), su primer partidillo de la pretemporada. Su rival será el juvenil de Liga Nacional de la escuela, que este curso está siendo dirigido por Nacho Azpiazu.

Finalmente, en lugar de un amistoso al uso, se trata de un entrenamiento a puerta abierta, pues, como le ocurriera hace un año a Real Avilés GD, si las fichas de los jugadores no están tramitadas, la Federación no permite amistosos ni designar colegiados para arbitrar. Por tanto, se espera un partidillo con pocas faltas y en el que Castañón ensayará incluso en algunos momentos con diez jugadores como entrenamiento para posibles expulsiones durante la competición.

El preparador lenense contará esta tarde con 17 jugadores. Los diez que forman la plantilla del primer equipo en estos momentos, el mexicano Kodiak y otros seis futbolistas a prueba cuyos nombres no se conocerán hasta hoy, pues el club no los ha facilitado todavía. De los franceses a prueba ya no queda ninguno y los cuatro mexicanos que se ejercitaron ayer a las órdenes de Juanma Castañón no jugarán esta tarde de blanquiazul. Los diez conocidos son el portero Borja Piquero; los defensas Carlos Núñez, Jose, Diego Pereira, Barra y Santa; los medios Marcos, David y Pedro; y el delantero Jorge.

Por su parte, Nacho Azpiazu contará con Illán, Nacho, Javi, Manzaneda, Samu, Jaime, Javier, Cañas, Carlos, Johan, Ovi, Raúl, Dani, Fer, Cristian, Ricky, Nacho Álvarez, Pablín, Chechu y Parcero. El equipo comenzó a entrenar el lunes, pero un día antes, el domingo, disputó un primer amistoso frente al Centro Europeo de Fútbol en el campo pixueto de La Roja, combinado mexicano que se medirá el sábado al primer equipo del Real Avilés antes de poner rumbo a Bélgica.