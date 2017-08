Real Avilés Tejero rechaza la oferta de 3 millones de euros presentada por IQ Finanzas José Luis Tamargo y Julio Scheilch se saludan en el Ayuntamiento de Avilés / MARIETA Al presidente del Real Avilés no le sirve como garantía cobrar los 500.000 euros del primer pago ahora y en caso de no recibir los 500.000 del segundo en febrero recuperar la propiedad del club a coste cero SANTY MENOR AVILÉS Lunes, 14 agosto 2017, 20:46

Una vez más, José María Tejero ha dicho no a una oferta de compra por el Real Avilés, club del que es máximo accionista desde 1997. El grupo inversor mexicano IQ Finanzas le había puesto sobre la mesa el siguiente acuerdo: un primer pago de 500.000 euros ahora y un segundo pago de otros 500.000 dentro de seis meses (en febrero), y tras éste se escrituraría el contrato. Mientras tanto, el presidente todavía mantendría su potestad para firmar documentos, de la misma manera que hacía hasta ahora con el contrato de gestión. Posteriormente, cobraría otro millón en un plazo de cuatro años, y en caso de ascenso a Segunda División se llevaría otro más, hasta un total de tres, todo ello además de hacerse cargo de todas las deudas actuales del club.

Sin embargo, para el máximo accionista esa no es suficiente "garantía de pago", solicitando "avales" para firmar el acuerdo. Un contrato que estaba encauzado por José Luis Tamargo, Luis Puebla y Julio Scheilch y que el máximo accionista apuró hasta el punto de señalar hoy a las 12 del mediodía como fecha límite para tomar una decisión. Un ultimátum que él mismo alargó unas horas para "estudiar bien el caso con mi abogado".

Hace unos minutos, el máximo accionista enviaba el siguiente comunicado oficial del consejo de administración: "Recibida propuesta en el día de hoy de compra con pago aplazado sin aval que garantice el cobro, se ha desestimado, dando por finalizada la negociación. El club seguirá con la tramitación de las fichas con el fin de tener en tiempo y forma una plantilla competitiva. El domingo, en el partido contra el Praviano a las seis de la tarde, se podrá acceder con el abono de la temporada pasada. Nuestro director deportivo (Alain Menéndez) podrá informarles de las diferentes incorporaciones. Rogamos disculpen la situación acaecida".

Todavía no ha sido anunciado ningún fichaje de los diez que se esperaban para el día de hoy en caso de continuar el proyecto de Tejero y tampoco se sabe cuándo iniciaría Iván Palacios los entrenamientos. Lo que está claro es que si el proyecto del máximo accionista sale adelante Real Avilés Gestión Deportiva no tendría más remedio que desistir en su empeño de competir el domingo y acudir en septiembre al juzgado para iniciar un proceso que llevaría meses, aunque siguen esperanzados con que el miércoles la Federación Española tramite las fichas de sus jugadores de manera cautelar "por derecho al trabajo".

Reunión con los aficionados

José María Tejero se reunió a primera hora de la mañana en un establecimiento hostelero de Sabugo con José Aurelio Fernández, Toñi Ruiz y Juan Martín Llera, representantes de las peñas blanquiazules Lolín Lloriana, El Paraguas y Galiana Xoven. En el encuentro, el máximo accionista explicó que "aunque mi intención era vender el club, no he recibido ninguna garantía de pago y por tanto me veo obligado a seguir con mi proyecto. Hoy tramitaré diez fichas más de jugadores y saldremos a competir el domingo ante el Praviano a las 18 horas".

Tras el discurso, los representantes de las peñas mantuvieron su posición de no retirar el abono esta temporada ni acudir al partido, y se espera un nuevo comunicado oficial una vez concluyan las negociaciones de compra-venta del club, que todavía están abiertas a pesar del ultimátum dado por el máximo accionista para las doce del mediodía.