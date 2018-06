Real Avilés El Real Avilés no consigue liquidar sus deudas en el cierre oficial del ejercicio Pablo Coutado, capitán del Avilés la pasada campaña. / MARIETA José María Tejero sigue sin mover ficha y con ello se mantiene el compás de espera en la puesta en marcha del proyecto de la próxima campaña NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 30 junio 2018, 03:49

La noticia es que no hay noticia. El Real Avilés sigue sin solucionar los impagos de la temporada 2017-2018, que finaliza oficialmente hoy sábado 30 de junio, aunque a los efectos de posibles operaciones el telón para los morosos se echó ayer viernes.

Esa circunstancia, no por esperada, sigue empañando la denostada imagen del club, además de mantener en la nevera el nuevo proyecto deportivo para la próxima campaña, del que nada se ha conocido hasta la fecha después de la marcha atrás en la entrada en el club blanquiazul de Abraham Albarrán y directivos de su confianza.

El máximo accionista del Real Avilés no atendía ayer las llamadas de este medio para explicarse. Desde que finalizó la temporada para el equipo avilesino, pendiente de la permanencia, Tejero afirmó que trataría por todos los medios de pagar a la plantilla y demás personal antes del 30 de junio, afirmando incluso que hasta ese señalado día no estaba obligado a hacerlo. Salvo que hoy se dedique a repartir cheques al portador, entraremos en el mes de julio sin que técnicos, jugadores y el personal colaborador, reciba sus honorarios, hasta siete meses en el peor de los casos. Sin manejar cifras oficiales, la deuda para liquidar el pasado ejercicio anda por los 50.000 euros y a día de hoy no se conoce ni la fórmula para captar ese dinero ni la fecha en la que el Avilés salga de la lista roja.

Y es que a partir de las denuncias de la gran mayoría de futbolistas en la AFE, el Real Avilés verá suspendidos sus derechos federativos, algo que no es nuevo en esta casa, como tampoco la forma de salvar esa situación tramitando a tiempo las fichas antes de que se aplique el castigo. Sin noticias en lo económico tampoco las deportivas saltan a la palestra. Alain Menéndez, como hemos reflejado esta semana, gran mucha parte del trabajo «avanzado, pero hay que esperar porque queremos estar muy seguros de todo».

Encontrándose como los demás en la cola para cobrar la temporada anterior, el director deportivo ya tendría elegido el nuevo entrenador, que probablemente no sea avilesino, y también la primera lista de jugadores para dar comienzo pretemporada, los que renovarían y los que se incorporan, con el grupo de franceses ya perfilado.

«No sabemos nada»

Uno de los que está entre los que puede continuar en el equipo, el capitán Pablo Coutado, dijo ayer tras pasar el día sin noticias del club sobre los pagos: «Nos dijeron esta semana que se solucionada, pero sabemos nada aún. Sigo confiando en que nos pagarán en unos días, de lo contrario mal comenzaría la próxima temporada». Sobre las denuncias en la AFE, «se ejecutan a partir del día 30, aunque espero que no se llegue a ese término y el Avilés cumpla sus compromisos».