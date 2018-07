Real Avilés El Real Avilés comenzará los entrenamientos el próximo miércoles día 18 en Tabiella La primera sesión del Avilés, como la pasada campaña, se realizará en el campo de Tabiella, aunque un mes antes. / MARIETA Con la Toba cerrada hasta el día 23, el Navarro cede sus instalaciones para las primeras sesiones de un equipo del que aún no se sabe nada de jugadores NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 14 julio 2018, 02:56

Todavía sin conocer la relación de futbolistas por el hermetismo que mantiene el club, el primer entrenamiento de la pretemporada del Real Avilés ya tiene fecha, escenario y hora. Será el próximo miércoles, día 18, en el campo sintético de Tabiella a partir de las 10 horas.

El estreno en Valliniello, facilitado por el Navarro, se debe a que La Toba está cerrada por vacaciones hasta el lunes 23 de julio, y el Suárez Puerta está siendo objeto de cuidados para albergar el día 21 la concentración de peñas del Sporting de Gijón. Las sesiones de pretemporada se afrontarán desde el reseñado 23 de julio en el campo número 3 de La Toba, siempre a las 10 de la mañana contando también con alguna sesión doble, aunque el plan de trabajo no se conoce al detalle.

Para ese miércoles 18 hay que suponer que el Avilés habrá desvelado algo más que el nombre del entrenador, Juanma Castañón. Los responsables de la parcela deportiva del primer equipo, Alain Menéndez como director deportivo y el secretario técnico Alberto Escudero, junto con el nuevo inquilino del banquillo, ya tendrían formado el grueso de la plantilla de jugadores. Pero todavía no hay noticias oficiales ni filtraciones al uso en ningún sentido, renovaciones, los canteranos que darán el salto y las incorporaciones.

Tal parece que se mantenga ese compás de espera marcado por los impagos de la pasada campaña, aún no resueltos y que mantienen bloqueados los derechos federativos a los efectos de tramitación de licencias de futbolistas. Curiosamente esas deudas no han impedido al Real Avilés inscribir a sus equipos, tanto el de Tercera División como los de cantera, que no tienen débitos, para la próxima temporada, un trámite que se realizó el jueves.

José María Tejero se mantiene desde hace dos semanas en silencio sin dar una explicación al retraso continuado en la liquidación de los aproximadamente 50.000 euros que debe de la campaña 2017-18, y tampoco ha puesto fecha al pago. El mismo, al menos en los casos de los futbolistas que denunciaron sus contratos en la AFE, tendrá que ser antes de iniciarse la competición, antes incluso de los partidos amistosos. Jugar sin la licencia tramitada supone correr el riesgo de lesión que no cubriría la Mutualidad.

Americanos a prueba

En ese compás de espera, aderezado por las turbulencias que provoca el curriculum del nuevo responsable de comunicación y scouting, Sergio Huerta, se van consumiendo las fechas sin poder calibrar lo que le depara esta temporada al Real Avilés. Quizás hasta el mismo martes no se conozca la lista de futbolistas que están citados en Tabiella.

Lo que ya ha trascendido es el nombre del primer americano de la temporada que se entrenará a prueba en el equipo blanquiazul. Responde por Kodiac Monge, que ampliará una ya larga lista de jóvenes con pasaporte estadounidense que han desfilado por el internacional campo del Suárez Puerta.