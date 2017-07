Real Avilés El Real Avilés, en un callejón sin salida José María Tejero no cede en su presión a IQ Finanzas. / MARIETA El dueño 'invita' al gestor a pagar o marcharse en una nota oficial y en IQ Finanzas hablan de «estafa» | Álvaro López afirma que «no me iré pese a todos los engaños y estamos dispuestos a presentar una demanda por daños y perjuicios contra Tejero» NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 22 julio 2017, 02:18

La semana se consume y su último día hábil para tramitar las fichas pasó de largo sin que a la Federación Asturiana de Fútbol le llegaran las licencias de los futbolistas que ya tienen contrato para la próxima temporada. Ni la propiedad, que ayer emitió una nota oficial pidiendo a los gestores que paguen o se vayan, ni IQ Finanzas, cambian sus posiciones, por lo que el Real Avilés se encuentra en un callejón sin salida.

José María Tejero decidió ayer tirar de nota oficial como presidente del consejo de administración del Avilés.

«Debido a la situación transitoria que está viviendo la entidad y con el fin de que la situación quede clara, este Consejo quiere manifestar lo siguiente:

1. Tal y como se viene reiterando año tras año en la entidad, se agradece el trabajo y la ayuda económica de todas las personas que, de forma desinteresada, ayudan al funcionamiento del club.

2. A Don Álvaro López y la gente que ha colaborado con él esta temporada le reiteramos nuestro agradecimiento desde la entidad.

3. Don Álvaro López ha venido a esta ciudad de motu propio y se ha suscrito a los documentos públicos que ha considerado oportunos. Este Consejo tiene en alta estima la capacidad y el interés para que lo suscribiera.

4. En el ánimo de este Consejo está el que se cumpla el acuerdo suscrito pero también entendería, como han hecho anteriores gestores, que Don Álvaro López desistiera de la gestión por cuestiones económicas.

5. Este Consejo no facilitará a la sociedad gestora ningún otro derecho mientras no se cumpla íntegramente el contenido del acuerdo».

Es una nueva invitación para que IQ Finanzas pague las deudas pendientes con la escuela de fútbol, algo así como 30.000 euros, y los 42.000 que se le adeudan a la firma de ropa deportiva Kelme.

Tras unas semanas de ausencia de declaraciones a los medios de comunicación, justo cuando se iniciaron los contactos para la venta del club, Álvaro López ha decidido salir al paso de las últimas condiciones impuestas por el propietario del Avilés. Adelanta que «estamos dispuestos a partir de lunes o martes a presentar una demanda por daños y perjuicios si el señor Tejero no tramita las licencias de los futbolistas».

El inversor chileno se siente «decepcionado y engañado porque casi estamos hablando de una estafa. El presidente tiene que explicar lo que se hizo con el dinero que recaudó al inicio de la pasada temporada, el de los socios, la escuela de fútbol, la publicidad. Resulta que nos pone condiciones a nosotros, que vinimos en diciembre con la mejor voluntad para reflotar al Avilés, pagando sus deudas, tanto en un equipo que se iba a desmembrar como en la escuela de fútbol, en la que a partir de enero empezaron a aparecer contratos y condiciones inaceptables. La escuela ha tenido recaudaciones por rifas y taquilla, pero a nosotros nadie nos reportó nada».

Aprovecha para recordar a los entrenadores de la escuela que «en diciembre no se había dicho una mala palabra por los impagos de Tejero y a nosotros casi hasta nos tachan de estafadores, cuando la única verdad es que desde diciembre hemos desembolsado más de cuatrocientos mil euros en el Real Avilés».

La ideas de rendirse no pasa por su cabeza. IQ sigue adelante con su proyecto: «No me gusta dejar las cosas a medias y tampoco regalar el dinero. Que me devuelva lo que nos gastamos o nos venda el club en un precio razonable». Sin que se adivine una salida a este conflicto, Álvaro López dice que «nosotros más no podemos hacer. Estamos haciendo un buen equipo y es el presidente el que no nos deja tramitar las fichas para competir. Me gustaría que la afición y la ciudad de Avilés sepa lo que este señor, que no es ejemplo de nada y que tiene el club embargado, está haciendo. Aunque quiera hacernos responsables, la gente creo que piensa diferente».