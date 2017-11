Real Avilés El Real Avilés se aferra al Suárez Puerta Coutado, en el centro con el balón, es alta en el equipo. Pedro, Barra, de espaldas, Chus y Vázquez completan la escena. / MARIETA Xiel recupera a Coutado y Fonso, pero pierde a Thomas y Adama para un partido en el que espera sumar su tercer triunfo consecutivo en casa | Situado en posición de descenso, está obligado a ganar al Ceares para no caer más bajo todavía NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 26 noviembre 2017, 05:16

Caminando hacia el final de la primera vuelta del campeonato, el Real Avilés sigue sin salir de la zona más sombría de la clasificación y, situado por tercera vez en puesto de descenso directo, recibe este mediodía (Suárez Puerta, 12 horas) la visita del Ceares con la ineludible obligación de sumar los tres puntos para no caer más bajo todavía. El factor campo será el argumento sobre el que espera basar su victoria el conjunto blanquiazul, en el que su entrenador vuelve a realizar cambios obligado por las circunstancias.

Lejos de mejorar, la situación en el equipo empeora por momentos a pesar del discurso esperanzador de Xiel, que sigue apuntando mejoras y alimentando el espíritu de grupo a la espera de que el club cumpla con los pagos pendientes y garantice la estabilidad necesaria. A ras de campo, el técnico sigue contando bajas cada semana, la actual dos, el francés Thomas, que tiene para semanas, y el maliense Adama, convocado pero, según asegura Xiel no apto para ser titular tras una semana en la que no se ha entrenado por unas fuertes molestias cervicales.

Son ausencias que trastocan los planes y evitan que el entrenador vaya conjuntando un once ideal en el que no tenga que barajar piezas jornada tras jornada. La parte positiva es que mientras siguen cayendo unos, otros se incorporan y para esta cita vuelve Fonso tras sanción con destino al interior izquierdo, y Pablo Coutado, aunque «no está aún para un partido completo», aclara el técnico. Esa puede esa la única duda de Xiel para armar el once, disponer al capitán de mano como enlace de ataque, o tirar de Pablo Tineo tras su reaparición en Oviedo. La ausencia de Thomas será cubierta por el avilesino Expósito.

A ese matiz habrá que añadir el de la portería. Xiel dio cancha a Lucas en El Requexón «para recuperarlo tras los fallos que tuvo en dos partidos en casa. No queríamos perderlo en el banquillo ni que volviera en el Suárez Puerta. Lo hizo bien y podrías seguir, aunque hay mucha igualdad entre Lucas y Carlos, que lo hizo bien en los partidos que jugó, y los iremos alternando».

Con estas premisas, el once estará formado por Lucas o Carlos; Sergio Menéndez, Expósito, Santa, Vázquez; Chus, Carlinos; Anselm, Pablo Tineo o Pablo Coutado, Fonso; y Luis Nuño. Completan la lista de convocados Adama y los jugadores del filial Marcos y Pedro.

El entrenador del Avilés conoce las virtudes de su rival, «es un buen equipo, que sabe a lo que juega, pero veo cada vez mejor a los míos y vamos a tratar de competir bien, estar seguros en defensa, jugar muy juntos y saber aprovechar nuestras ocasiones». Y recalca que «no nos tiene que pesar la clasificación, es circunstancial. Trabajando como lo estamos haciendo y si las lesiones acaban por respetarnos, este equipo saldrá adelante seguro».

El Ceares llega al partido con una racha de dos partidos perdidos de forma consecutiva, en Luanco por la mínima y en La Cruz ante el Colunga con un llamativo 0-3. Hasta esas dos fechas, el conjunto cearista acumulaba once jornadas sin conocer la derrota, por lo que será un rival de más fuste que los anteriores dos visitantes en el Suárez Puerta, Valdesoto y TSK Roces. Xiel confía en que su equipo mantenga el pleno en casa desde que se hizo cargo del equipo, estancado en la clasificación por su inutilidad a domicilio con solo dos puntos de 24 posibles. Solo el Roces, que está en blanco, lo ha hecho peor.

Para sumar la victoria el técnico praviano tendrá que hilvanar un equipo que sea capaz de encontrarle los espacios a un Ceares al que le gusta manejar la pelota al pie, y que lidera dos avilesinos, Josín desde el pivote y Juanín en la creación de ataque, siendo además los máximos goleadores. El equipo de Nacho Cabo presenta un buen balance como visitante y le buscará las cosquillas al Avilés. «Vamos a intentar hacer nuestro partido, jugar como sabemos y ser atrevidos», recalca el entrenador teyero.

El partido se anuncia como un duelo de estilos, además de las opuestas filosofías de los dos clubes. Un partido con los papeles intercambiados.