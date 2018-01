«Quería volver a jugar en España y el Real Avilés es una buena oportunidad», dice Nico Pandiani Nico Pandiani, con Xiel detrás ayer en La Toba 3. / PATRICIA BREGÓN «En Uruguay estaba en un equipo de segunda, pero tengo a toda mi familia aquí y las condiciones son mucho mejores» S. MENOR AVILÉS. Viernes, 19 enero 2018, 01:56

Llegó a las cinco de la mañana en avión desde Barcelona, desayunó y poco después se desplazó a La Toba para realizar su primer entrenamiento con el Real Avilés , club con el que espera debutar «lo antes posible, porque el tránsfer debería llegar en 48 horas desde que se solicite». Se trata de Nico Pandiani, hijo de 'El Rifle' y central uruguayo que recala en el conjunto blanquiazul tras su paso por el Canadians Soccer Club de la segunda división de Uruguay.

«Tenía muchas ganas de volver a jugar en España y en cuanto conocí el interés del Real Avilés no lo dudé. Se trata de un equipo histórico, conozco tanto la ciudad como el club de mi paso por el Marino y es una gran oportunidad para mí», explicaba el futbolista tras su primera sesión con el grupo. «He visto buen ambiente en el vestuario y aunque la situación que vive el club no es fácil, seguro que entre todos la podemos sacar adelante», asegura.

Pandiani no oculta que el fútbol uruguayo y el español viven realidades muy distintas. «Aunque allí estaba jugando en segunda, las condiciones son muy diferentes. Allí los equipos no tienen ropa para entrenar, se juega y se entrena en el mismo campo, que además no está nada bien... y tenía ganas de volver. En Barcelona tengo a mi familia y a mis amigos y en Luanco a mi novia, así que estoy encantado de estar de nuevo en Asturias, una tierra que me gusta mucho aunque es un poco húmeda», sonríe.

El uruguayo llega al Real Avilés en forma, pues «aunque la liga uruguaya, que va de marzo a noviembre, terminó el 3 de diciembre y desde el 10 estuve en Barcelona, no he dejado de entrenarme en solitario y me encuentro bien. En cuanto llegue el tránsfer estaré a disposición del 'míster'». Por tanto, no parece factible que pueda jugar el domingo en L'Entregu.

El futbolista tuvo ayer sus primeras palabras con el técnico Xiel, que no fueron más allá de «preguntarme dónde me encontraba más cómodo y si podía adaptarme a las posiciones de lateral derecho o centrocampista, las cuales he ocupado alguna vez en mi carrera». El preparador praviano volvió a contar ayer con un importante ramillete de jugadores, algo que hará de nuevo hoy, a partir de las 10.30 horas en La Toba 3 en la última sesión de la semana.