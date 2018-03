«Me quedo con las buenas sensaciones que me dejan cosas que he podido ver» Xiel, en el banquillo con sus ayudantes y los suplentes, entre ellos el portero francés Lucas, por Castro, baja por anginas. / PATRICIA BREGÓN Xiel considera que es «un mal resultado, pero el equipo no está derrotado y el vestuario sigue unido» N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Lunes, 5 marzo 2018, 04:41

Al entrenador del Avilés no le supo a mucho el empate cuando la necesidad obligaba a ganar, pero Xiel trataba de quedarse con lo que considera «buenas sensaciones por cosas positivas que he visto y que me hacen sentirme optimista ante lo que nos queda por delante». Una de esas cosas fue que «no nos crearon ocasiones porque se trabajó bien y hemos intentado crear ocasiones en el área rival».

Xiel reconoce que «el resultado no es bueno, pero el equipo no está derrotado, la gente está unida y en el vestuario se animan unos a otros, algo que no sucedería si cada uno va por libre. En situaciones así, cuando estás clasificado abajo, no es fácil que esto suceda y a partir de ahí tenemos que salir adelante». Y afirmó convencido que «vamos a ganar en Sotrondio, tengo esa esperanza».

Dani Roces, entrenador del Condal, se mostró crítico con el partido y dijo que «mi equipo no me ha gustado nada y para el espectador tiene que haber sido doloroso. Creo que a los dos equipos nos han podido los nervios por lo que está en juego. Un punto no es mucho porque veníamos a por los tres y tendremos que seguir trabajando para mejorar».