Real Avilés | Puebla llega hoy a Avilés para tratar de desbloquear el club
SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 3 agosto 2017, 02:56

Aunque su actividad dentro del fútbol siempre ha estado ligada a aspectos deportivos, Luis Puebla deberá realizar en Avilés un auténtico 'máster exprés' en gestión de clubes. El toledano sabía dónde se metía y es por ello que su primera intención es mantener una reunión a tres con José María Tejero y Julio Schleich, máximo accionista y consejero delegado del club, respectivamente.

Puebla llega hoy por la mañana a la ciudad y su única misión es «comenzar a solucionar problemas». Aunque todavía no se conoce el día de la reunión, el nuevo gerente administrativo del Real Avilés espera hacerlo lo antes posible, porque «que el club no pueda competir no beneficia a nadie y los jugadores y el cuerpo técnico tienen derecho a ejecer su trabajo».

En medio del bloqueo institucional, el entrenador Blas García comanda como puede las sesiones de trabajo, las cuales se están realizando «con tensión competitiva e intensidad pese al ruido de fondo, que no es agradable». Para que los futbolistas «desconecten un poco», el técnico sotobarquense decidió ayer suprimir la doble sesión prevista para hoy, por lo que el equipo realizará una «más larga», por la mañana a las 10.30 horas en Santo Domingo.

La sesión de ayer consistió en un 'partidillo' a todo el campo de sesenta minutos, en el que ante la falta de efectivos Blas tuvo que apostar por dos equipos de diez jugadores. El sotobarquense se muestra muy satisfecho por el rendimiento de los suyos, pues «están respondiendo muy bien a todo lo que les pedimos pese a la incertidumbre que hay con el tema de las fichas, un problema que no tiene sentido y esperemos que se solucione cuanto antes». Continúan con molestias físicas Esteve Peña, Matías y Cristian, aunque ninguna de ellas es grave.