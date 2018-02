«El primer tiempo me da esperanza y no arrojaré la toalla», dice Xiel En su discurso vuelve a dejar al lado la clasificación aún sabiendo que el Avilés es penúltimo, y solo piensa en seguir su libro de ruta N. G. AVILÉS. Lunes, 12 febrero 2018, 04:34

El entrenador del Real Avilés no se rinde a pesar de los golpes que está recibiendo el equipo y al final del partido dijo que «hemos jugado buen y controlado el primer tiempo, creamos alguna ocasión y marcamos. Lo que vi en esa parte me da esperanzas y estoy seguro de que vamos a salir adelante porque el trabajo nos hará mejorar». José Luis Díaz Xiel recalcó que «los jugadores hacen lo que pueden y no hay nada que decir de ellos. Lo que se necesita es tiempo para formar un equipo porque hay jugadores que acaban de llegar y no arrojaré la toalla porque soy competitivo y voy a seguir trabajando para que este equipo levante cabeza».

En su discurso vuelve a dejar al lado la clasificación aún sabiendo que el Avilés es penúltimo, y solo piensa en seguir su libro de ruta: «Trabajo con lo que me dan y cuando me lo dan. Ahora mismo estamos como si fuese agosto, en pretemporada, tratando de poner las bases y eso cuesta tiempo, aunque no lo tenemos porque soy consciente de la necesidad de sumar puntos. Hoy lo hicimos bien en la primera mitad, pero encajamos el empate al filo del descanso y en la segunda hemos pagado nuestros errores a la hora de salir con el balón en los dos goles. Son cosas que se corrigen con trabajo, esa es la receta».

Su tocayo José Luis Rodríguez, que vio el partido en la grada por estar sancionado, dijo que su equipo había sido «superior desde el inicio, ellos tardaron un cuarto de hora en llegar a nuestra área, aunque tuvieron la suerte de marcar a la primera. El empate antes del descanso ha sido importante y en el segundo tiempo hemos ido a por el partido. Fallamos varias ocasiones y creo que la victoria es justa.