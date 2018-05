El presidente del Real Avilés reprueba la quema de una camiseta del Stadium La camiseta quemada en la grada. / lva «Hay que respetar a todos los clubes», afirma José María Tejero, que elogia al equipo por su esfuerzo final NACHO GUTIÉRREZ Avilés Lunes, 14 mayo 2018, 14:28

El presidente del Real Avilés ha «reprobado» la quema de una camiseta y una bufanda del Avilés Stadium, por parte de un socio en el transcurso del partido del domingo ante el Mosconia. José María Tejero ha dicho esta mañana que «es una falta de respeto que no podemos permitir y ya se ha hablado con la persona que lo hizo para llamarle la atención. Todos los clubes merecen nuestro respeto, y el Avilés Stadium también porque es uno más de los clubes del municipio». El máximo accionista del Avilés no quiere que el incidente se utilice como arma arrojadiza ni caldo de cultivo para la convivencia de las dos entidades: «Desde el primer día que se fundó el Stadium no ha salido una mala palabra de mi boca. Respeto todas las iniciativas y esa tiene que ser nuestra línea. Lo mejor es que esto ha sucedido en el último partido, por lo que las cosas se enfriarán».

El incidente ocurrió en los primeros instantes del partido, en la zona donde se ubica la peña 'Los Indeseables'. Uno de sus miembros, socio del Avilés, prendió fuego a la camiseta y la bufanda del Stadium, ardiendo al tiempo que el Mosconia se adelantaba en el marcador a los cuatro minutos del encuentro. Un empleado del club se encargó de recoger los restos de la prenda.

Además de salir al paso del incidente, Tejero tiene hoy su primera reunión de trabajo con su comisión de técnicos, Ulpiano Cervero, Juanjo Prendes y Xiel, de la que saldrán las intenciones del club para la próxima temporada, aún sin saber en qué categoría estará el Avilés, descendido por los arrastres de Segunda B y pendiente de la repesca con un par de ascensos necesarios para que el equipo se salve. El exfutbolista Abraham Albarrán, que al parecer tiene un grupo de personas que asumirían la gestión, o grupos inversores de Francia o México, son las opciones que baraja el presidente. «Teniendo en cuenta todas las circunstancias, hay que elogiar el comportamiento y el esfuerzo de los futbolistas y del cuerpo técnico. El equipo tardó en asentarse y pudo salvarse del todo, pero también pudo ser peor. Deportivamente se ha cumplido evitar el descenso directo y si bajamos será por un tema administrativo», recalcó Tejero, que también respondió al requerimiento de los siete meses de impagos: 'Todos los futbolistas cobrarán lo que se les adeuda antes de que se inicie la próxima temporada».