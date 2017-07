El grupo gestor del Real Avilés ha decidido mantener los precios del recibo de socio de la pasada temporada. Serán por lo tanto 120 euros los adultos y 60 los menores de 25 años, sin que se haya fijado la cuantía para personas con discapacidad y desempleados. Los menores de 15 años no pagarán y no habrá días de club en la Liga, aunque el socio pasará por taquilla en la Copa del Rey y en el 'play off', si se juega.