«No podemos jugar con la indolencia del domingo, hicimos el ridículo» Iván Palacios no lo veía claro en Colunga. / NEL ACEBAL Iván Palacios no rebaja la dureza de sus palabras tras la imagen dada en Colunga y espera que «hayamos tocado fondo» N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 26 septiembre 2017, 05:00

El entrenador del Real Avilés sigue muy dolido con la derrota, más bien con la imagen, que su equipo dejó el domingo en su visita al Colunga. Al final del partido se expresó con dureza, aludiendo al peso de la camiseta blanquiazul, a la posible ansiedad de sus futbolistas. Iván Palacios no rebajó ayer su discurso tras un lunes en el que «estuvimos más de una hora hablando entre nosotros. Los culpables somos todos, principalmente el cuerpo técnico y los jugadores, sin entrar en las circunstancias que todos conocemos. Aunque por las semanas que llevamos trabajando estaríamos en la primera jornada, hay que competir porque tenemos esa exigencia. No podemos jugar con la indolencia del domingo, hicimos el ridículo y el Real Avilés no se lo puede permitir».

A sus futbolistas les trasmitió en la charla del lunes la obligación que tienen de competir con una actitud que no se vio en Colunga: «Perder entra dentro de lo probable, pero si eso pasa que sea porque el rival fue mejor, no porque haya puesto más que nosotros». La esperanza de Palacios es que haya un antes y un después: «Espero que hayamos tocado fondo y que empecemos a salir adelante. El que no esté preparado para jugar en el Avilés ya sabe lo que tiene que hacer, pero confío que esto nos haya servido de lección».

Adrián, al quirófano

Mientras se restañan las heridas del partido de Colunga hay que pensar en el Lugones, en el que Iván Palacios tendrá los mismos efectivos, salvo que llegue algún refuerzo esta semana listo para jugar, que el domingo pasado. Carlinos sigue siendo baja por su rotura muscular y el ariete Adrián, que pasará esta mañana por el quirófano para ser intervenido de su rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Su tiempo de baja será para medio año largo.

Por otro lado, el hasta ahora responsable de comunicación del Avilés, Javier Lavilla, deja el cargo por la falta de tiempo para atender una parcela en la que el club ha busca un sustituto. Además de comunicados de prensa, las redes sociales forman parte de la encomienda, aunque no se ha podido recuperar todavía la cuenta de twitter.