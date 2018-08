«A pesar de la carga, el equipo está compitiendo bien» Lo que más preocupa a Juanma Castañón es que «el equipo siga trabajando con el sistema y con el estilo de juego» S. MENOR AVILÉS. Domingo, 5 agosto 2018, 07:02

Juanma Castañón analizó tras el partidillo frente al Luarca la evolución de su equipo, que consiguió dejar la portería a cero y marcar cuatro goles. «Aunque la carga de trabajo fue más alta de lo que nos gustaría, los chavales están trabajando muy bien. Debemos tener cuidado porque gente como Marcos o Jorge están notando los minutos, pero estamos encantados de que vengan equipos como el Luarca a jugar», explica.

Por el momento, lo que más le preocupa, o le ocupa, al entrenador blanquiazul es que «el equipo siga trabajando con el sistema y con el estilo de juego. Tengo un grupo que trabaja muy bien y espero que siga así, porque conmigo el que no compita y no se esfuerce no juega. Tienen que competir los titulares, los que salgan desde el banquillo y los que se queden fuera de la convocatoria, tanto en los partidos como en los entrenamientos».

Castañón pudo probar a la tercera el sistema de cinco defensas, pero avanza que tardará en volver a hacerlo porque «sin Marcos ni Naranjo no pudimos hacer lo que habíamos ensayado en los entrenamientos. Hasta que vayamos cogiendo los automatismos, nos ceñiremos al sistema inicial», que no es otro que el 1-4-2-3-1. Naranjo no pudo jugar contra el Luarca ni podrá hacerlo frente al Navarro y el Llaranes al trabajar entre semana por las tardes.

En cuanto al rendimiento ofensivo del equipo, el lenense valoró el trabajo «de los que llegan desde atrás, que están con muchas ganas», y también de Kodiak. «Tiene remate y va mejorando el posicionamiento. Estoy muy contento con él».

Por su parte, Javi Prendes, técnico del Luarca, recordó que «estuve doce años en el Avilés» y desea que su situación mejore. «Tienen el equipo por hacer todavía».