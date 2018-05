Real Avilés Penúltima bala para el Avilés en Llanera Pedro, en el centro, convocado con el primer equipo para el partido de esta tarde, con Barra y Pandiani detrás . / MARIETA El conjunto blanquiazul continúa en la lucha por evitar el descenso derecho ante un rival necesitado | Xiel ha tenido que citar al jugador del filial Pedro ante la ausencia de Jairo Huerta, mientras que Omar Tranche entró finalmente en la lista SANTY MENOR AVILÉS. Domingo, 6 mayo 2018, 03:07

Dos finales le quedan al Real Avilés esta temporada para evitar el descenso directo a Regional Preferente y la primera de ellas tendrá lugar esta tarde, a partir de las 19.30 horas, frente al Llanera en el Pepe Quimarán. No será un reto sencillo para el equipo de José Luis Díaz 'Xiel', pues el conjunto arlequinado todavía no está salvado y debe conseguir el triunfo para certificar cuanto antes que no deberá esperar el 'play off' de ascenso para conocer si es arrastrado o no una categoría.

La semana tampoco ha sido sencilla en el seno del conjunto blanquiazul, pues Omar Tranche ha entrado por los pelos en la convocatoria, mientras que se ha caído Jairo Huerta y Carlinos, maltrecho de su tobillo, posiblemente iniciará el partido desde el banquillo. Con todo, Xiel ha tenido que echar mano del futbolista del filial, Pedro, que ya ha jugado dos partidos con el primer equipo esta temporada, para completar la citación de dieciséis. Balsera, en esta ocasión, se ha quedado en Badajoz, donde lleva varias semanas trabajando.

Así las cosas, todo hace indicar que Xiel va a apostar por una línea de cinco defensas, con Paulo y Barra en los carriles y Santa, Thomas y Nico Pandiani en el centro. Los pivotes serían para Marcos, con Pablo Coutado algo más adelantado, Mathieu y Luis Nuño en las bandas a pierna cambiada y el peleón Anselm como punta de lanza.

Por parte del Llanera, Pablo Detori tiene las ausencias del lesionado Jonás y de un habitual como Cris Alonso, que no podrá ser de la partida por motivos personales. Se espera que el experimentado preparador gijonés continúe apostando por su habitual línea de cinco defensas, con Néstor y Lula en los carriles y Enol Ruiz, Guille Díaz y el veterano Ángel Luis en el centro. Plaza, Didi y Abel estarían por delante, con Miguélez y Pablo Álvarez arriba con libertad de movimientos. Javi Alonso también tiene opciones de ser titular y podría haber cambio de roles en los jugadores ofensivos, al ser la mayoría muy versátiles y ninguno de ellos delantero centro puro, uno de los factores que hace que el 'Pichichi' del cuadro llanerense, Pablo Álvarez, sólo sume ocho dianas.

Teniendo en cuenta lo que hay en juego y los entramados defensivos de ambos equipos, todo hace indicar que el sintético Pepe Quimarán acogerá un duelo muy disputado, con mucha jugada dividida y pocas ocasiones de gol. El equipo que menos errores cometa será por tanto el que se lleve el gato al agua, como suele ocurrir en estas categorías. El Real Avilés espera que al Llanera le afecte su última y dolorosa derrota ante el Colunga, así como continuar con la buena dinámica que le permitió 'rascarle' un punto al potente Covadonga.