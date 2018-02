«Da mucha pena ver al Avilés así», dice Pantiga Pantiga, a la derecha, en una sesión de esta semana. / TAREK HALABI El excapitán blanquiazul lamenta que «el equipo con más posibilidades de todos en los que milité esté luchando por no bajar a Preferente» S. MENOR AVILÉS. Viernes, 2 febrero 2018, 03:42

Pablo Pantiga afronta mañana un partido diferente en Miramar. Titular indiscutible en un Marino que lucha por el título y que es uno de los tres equipos de toda la Tercera División española que no conoce la derrota, ejercerá de anfitrión ante el conjunto que capitaneó las últimas dos temporadas, disputando sendos 'play off' de ascenso que, eso sí, terminaron de la peor manera, entre lágrimas.

Lo que debería ser un partido especial para el gijonés no lo será tanto, pues «del Real Avilés ahora mismo sólo queda la camiseta. Que jugaran conmigo sólo está Carlos Castro y da mucha pena lo que están viviendo. Fue vergonzoso lo que pasó en verano con IQ y lo de ahora también. Lo sigo apenado, porque es el club con más posibilidades de todos en los que estuve y ahora mismo está luchando por no descender».

Sin tener en cuenta «lo extradeportivo», Pantiga vivió «dos buenas temporadas» en Avilés, por lo que «no es normal la situación a la que han llegado. En la parte final del año pasado todo se estropeó por los intereses personales, cada uno miraba por lo suyo y no por el interés general del equipo, pero lo que pasó desde el verano no nos lo esperábamos nadie. Como digo, el Avilés, por todo, es el club con más posibilidades en el que he estado, y al mismo tiempo en el que peor se hacen las cosas».

Las penurias blanquiazules contrastan con la situación personal de Pantiga y de 'su' Marino. «La verdad es que poco más puedo pedir. Lógicamente después de empatar tres partidos es normal que surja alguna duda en alguna parte, pero la temporada, en lo colectivo y en lo individual está yendo muy bien». Colectivamente, «estar tantos partidos sin perder no se lo esperaba nadie y creo que estamos dentro del objetivo, que es pelear por el primer puesto. Tenemos salidas complicadas en la segunda vuelta y la regularidad nos marcará si podemos ser campeones».

En lo personal, «aunque los años van pasando y ya son muchos partidos y muchos kilómetros, más que lo físico, que afortunadamente me respetan las lesiones, lo que importa es lo psicológico. Los buenos resultados me mantiene con ilusión y con ganas y la verdad es que estoy disfrutando mucho», concluye.