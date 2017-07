REAL AVILÉS Palazuelos se plantea abandonar el Real Avilés Palazuelos en un partido en el Román Suárez Puerta. / MARIETA El futbolista cántabro no confirma sus intenciones pero su entorno más cercano ya ha filtrado su deseo de rescindir el contrato con el club NACHO GUTIÉRREZ Avilés. Martes, 11 julio 2017, 02:33

En pleno proceso de compra del Real Avilés, el grupo mexicano IQ Finanzas trata de armar el puzzle de la nueva plantilla y mientras trata de captar nuevos miembros, ahora se tendrá que atender alguna petición de baja. Como la de Rubén Palazuelos, quien sin querer confirmar su decisión en público, habría hecho llegar a los responsables del Avilés su deseo de rescindir su contrato en vigor.

Desde el mismo final de temporada sus círculos más próximos en su estancia en Avilés avanzaban la intención de Rubén Palazuelos para el nuevo curso: cambiar de aires. Y ayer, esos mismos círculos filtraban que el jugador cántabro ya hizo saber a los responsables de la gestión su idea, que necesitará una negociación porque el centrocampista tiene un año más de contrato y opción a un tercero.

Palazuelos ha optado por no referirse a sus intenciones de futuro y se ha limitado de decir que «no he hablado con nadie», sin confirmar o desmentir la noticia de su petición de rescindir el contrato que le liga con el Avilés, que iniciará la pretemporada el próximo lunes día 17, sin que el cántabro tenga intención de estar en esa primera sesión.

El futbolista cántabro fue uno de los baluartes del Avilés la temporada recién finalizada, en la que además de buen rendimiento como pivote, aportó once goles. En la recta final del campeonato se filtró el enfrentamiento que mantuvo con José Luis Tamargo en el vestuario del Suárez Puerta al término del partido ante el Tuilla, que supuso el adiós a la posibilidades avilesinas de ser primeros de grupo. La continuidad del director deportivo podría ser el motivo de la decisión de Palazuelos de abandonar el Real Avilés.

Ahora el que tiene que responder es el club blanquiazul, que ya se vio en una situación parecida el pasado verano con el espigado jugador santanderino. Tras firmar su compromiso intentó dar marcha atrás aduciendo motivos personales, aunque finalmente se quedó en el Avilés, en el que ha cumplido con nota bastante alta.

No es el único nombre que circula estos días en la actualidad blanquiazul. Álex Arias tiene varias proposiciones de Segunda B, no solo la que ya tenía en Asturias, Lealtad, también de fuera. Y el avilesino estaría meditando su futuro inmediato, que en su caso no necesitaría de ninguna negociación con el club. Tal como en su día explicó este periódico, en su contrato figura una cláusula por la que el futbolista se puede ir en el caso de aceptar una oferta de superior categoría.

Álex Arias manifestó en su momento que el primer pensamiento estaba en seguir en el Avilés siempre que el proyecto tenga potencial de ascenso claro. Las vicisitudes de la entidad no ayudan en su decisión y aunque no tiene nada decidido, la posibilidad de que decida abandonar el Real Avilés está latente cuando falta una semana para iniciar los entrenamientos.

La dirección deportiva del equipo no confirmó ayer avance alguno en el capítulo de refuerzos y tampoco la firma de contrato de Luis Nuño y el renovado Nacho Méndez. Otro trámite pendiente es dar carácter oficial a la elección de Blas García como primer entrenador para la próxima temporada.