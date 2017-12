Pablo Coutado se lesiona y es baja casi segura hasta enero Pablo Coutado. / MARIETA Sufre una contractura en el isquiotibial que ya le apartó del equipo hace unas semanas N. G. AVILÉS. Martes, 12 diciembre 2017, 02:52

A la espera de lo que el personal decida con la situación de los impagos, Xiel prepara desde ayer el partido de mañana en Burgos, correspondiente a la vuelta de la ronda nacional de Copa Federación (1-1 en la ida). Lo hará en cuadro, con solo once futbolistas del primer equipo, dos de ellos porteros. Y es que el regreso de Luis Nuño tras su compromiso con la selección asturiana tiene el contrapunto con la lesión de Pablo Coutado, quien sufre una contractura en el isquiotibial de su pierna derecha. No estará mañana en El Plantío, donde el equipo jugará a partir de las 20 horas, y es probable que no llegue tampoco al partido del domingo en Grado: «Es leve y vamos a esperar la evolución, no descarto poder estar ante el Mosconia», dijo el capitán blanquiazul.

Xiel contará con los habituales Santa y Marcos, del filial, y el juvenil Barra, con la necesidad de contar con otros dos canteranos para la convocatoria de 16, si es que se puede ya que todos los chavales tienen compromisos laborales o de estudios. El grupo entrenará esta mañana en La Toba con vistas al compromiso copero.