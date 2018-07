Real Avilés «Estoy muy orgulloso de formar parte de un club histórico como el Real Avilés» Sergio Huerta, ayer sobre el césped del Román Suárez Puerta. / REAL AVILÉS Sergio Huerta lamenta las críticas recibidas por Marino y Podes y agradece «el apoyo» blanquiazul | «Tenía una propuesta para que el Podes fuese club convenido en España del Celtic de Glasgow, pero la rechazaron» SANTY MENOR AVILÉS. Martes, 10 julio 2018, 02:34

Sergio Huerta (Oviedo, 1993) fue presentado ayer como nuevo director de comunicación y jefe de scouting del Real Avilés, envuelto en una polémica que quiere dejar atrás. Una vez anunciado su nombramiento, en cuyo currículum se reflejaban colaboraciones con clubes como Vallobín, Sporting, Lugones, Marino, Rayo Las Caldas, Podes y Real Tapia; Marino y Podes emitieron dos comunicados oficiales, los primeros desmintiendo la información y los segundos criticando el proceder del protagonista durante su paso por la entidad.

El Marino publicó que «este club niega cualquier vínculo, colaboración o relación pasada o presente con Sergio Huerta, a pesar de que esta persona nos incluya en su currículum faltando a la verdad», yendo el Podes un paso más allá, en palabras de su presidente: «A principios de la pasada temporada, en el mes de julio de 2017, el Sr. Huerta se pone en contacto con el presidente del Podes C.F. ofreciendo su colaboración con el club a los efectos de participar semanalmente en un programa de televisión privada del que dice ser director, cuestión que tras varias conversaciones este club desestima en cuanto a que no vimos claro en que consistía dicha participación ni en que condiciones habría que hacerse. Posteriormente, se ofrece a colaborar desde la directiva, pero queriendo ostentar un cargo de consejero delegado y pidiendo una presentación en prensa y redes sociales. Se le comunica que en el Podes C.F. este tipo de actos no se hacen, ya que somos un club muy modesto y discreto, y que si quiere colaborar no se le pondrá ninguna traba a nivel de búsqueda de patrocinadores. La última actuación del Sr Huerta, sin que nadie de la junta directiva, ni del cuerpo técnico tuviera noticias, fue el intento de pedir la cesión de un jugador de categoría profesional, la cual fue contestada y desestimada como es lógico. A raíz de esta actuación, se le comunica que deje de actuar en nombre del Podes C.F., ya que consideramos que había puesto en ridículo el nombre del club, pese a que en ningún momento llegó a ostentar ningún tipo de cargo en la directiva. La colaboración del Sr.Huerta con el Podes C.F. duró aproximadamente un mes y medio, siendo en todo momento desinteresada. Todas las demás actividades que se aboga haber hecho, como el diseño del nuevo escudo o las equipaciones nuevas, no intervino en nada de ello».

Por alusiones, Huerta reconoce sentirse «disgustado», pues «haces un trabajo desinteresado, con la única intención de ayudar a clubes y al final te lo devuelven con golpes». El ovetense explica que «está claro que no trabajé ni en el Marino ni el Podes porque no percibí salario alguno, pero sí colaboré. Al Marino le ofrecí entrenadores y jugadores de los que tengo en cartera y también les ayudé buscando patrocinadores, como ya ha reconocido Luis Gallego». En cuanto al Podes, recuerda que «les ofrecí un patrocinio por valor de 6.000 euros poniéndole al campo de Builla el apellido de una aseguradora suiza, y también tenía un contrato que no quisieron firmar para ser el único filial convenido del Celtic de Glasgow en España, teniendo la opción de que se celebrara un campus en Builla. Dijeron que eran un club muy modesto, que era demasiado para ellos, y ahí se acabó nuestra colaboración».

Ahora, quiere hacer borrón y cuenta nueva. «Agradezco el apoyo que he recibo del club y me encuentro con más fuerzas y más ganas si cabe. Vengo al tercer club de Asturias, al decano, e intentaremos entre todos que en el futuro pueda volver donde debe estar, en el fútbol profesional». Sergio Huerta, que también es secretario general del partido político UCIN Asturias, ejercerá en el Real Avilés de director de comunicación y también de jefe de scouting. «Es importante que el club tenga un trato fluido con los medios de comunicación para que se eviten informaciones erróneas», sostiene. Como jefe de scouting, «tendré a un equipo conmigo analizando rivales y jugadores, de la misma manera que intentaré ayudar a Alain Menéndez, que está realizando una gran labor como director deportivo pese a los problemas que todos conocemos, con recomendaciones en las que posteriormente él tendría la última palabra como es lógico».

Presentación de Castañón

Hoy será presentado «de forma interna» Juanma Castañón como nuevo entrenador del Real Avilés. El club no ofrecerá una rueda de prensa al uso, sino que enviará un comunicado oficial cuando se firme el acuerdo. «A partir de ahora las presentaciones se harán de forma tradicional, para que pueda venir la prensa y hacer preguntas, pero en mi caso y en el del entrenador hemos preferido hacerlo así», exponía ayer Sergio Huerta.

Una vez presentado el entrenador vendrán las renovaciones y los fichajes, de tal manera que, a la espera de que el club satisfaga las deudas del pasado curso y pueda inscribir jugadores, la plantilla podría estar prácticamente cerrada. En cuanto a la inscripción del club en Tercera División, José María Tejero recordaba ayer que el plazo no concluye hasta el 13 de julio, sin entrar a valorar la tardanza en los pagos, fijados en un primer momento para el día 30 de junio. El club también informará hoy del calendario de pretemporada.