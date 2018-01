Real Avilés Omar Tranche jugará en el Real Avilés a partir del domingo Omar Tranche. / FUTBOLASTURIANO.ES El delantero convence a Xiel tras más de un mes a prueba pero el Praviano no le dará la baja hasta que finalice la jornada SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 3 enero 2018, 01:19

Después de más de un mes de entrenamientos a las órdenes de Xiel, el delantero leonés de 24 años, Omar Tranche, jugará en el Real Avilés a partir del próximo domingo. Tanto el conjunto blanquiazul como el futbolista están en disposición de tramitar ya la ficha federativa, pero el Praviano ha denegado concederle la baja ante el partido de rivalidad comarcal que tendrá lugar el domingo en Santa Catalina. «Jugará en el Real Avilés, pero a partir del domingo, como es lógico», explicaba ayer a este periódico el director deportivo del cuadro rojillo, Álex Martínez.

Cabe recordar que Tranche abandonó el Praviano a mitad de la primera vuelta por «diferencias con el cuerpo técnico», como él mismo comentó. El polivalente punta leonés fichó el pasado verano por el Praviano procedente del Lenense y pasó por el Covadonga, Gijón Industrial, Nalón, Universidad de Oviedo y San Martín.

Por otro lado, ayer comenzó a entrenarse a prueba con el equipo el extremo zurdo tarraconense Cristian Valcárcel, que a sus 22 años tiene una dilatada carrera a sus espaldas. Formado en las categorías inferiores de Nàstic de Tarragona, Barcelona y Mallorca, ha pasado por equipos como Atlético Monzón, Formentera, Peña Deportiva o El Catllar. A pesar de los problemas económicos del Real Avilés, el futbolista tiene esperanza en que «el club cambie de propietario en unos meses, como me han dicho», y deja claro que «por la situación familiar que estoy viviendo necesitaba salir de Tarragona cuanto antes, así que ojalá me pueda quedar en un equipo histórico como este».

Junto a Cristian participaron en el entrenamiento, que finalmente tuvo lugar en La Toba 1, pues aunque los vestuarios ya han sido reabiertos, el acceso al campo número 3 todavía está sin adecentar, los juveniles Helios y Ángel. No estuvieron, por contra, los jugadores franceses que habían llegado a prueba hace unos días. Ninguno. Alain Menéndez, como siempre, declinó realizar declaraciones e instó a la prensa a un comunicado vía correo electrónico, que en el día de ayer no llegó. Todo hace indicar que no volverán a vestirse de blanquiazules.

Al margen de sus compañeros entrenaron Marcos, con una lesión en el psoas, Chus, cargado de la pasada semana y Pablo Tineo, con principio de pubalgia. El último es seria duda para el partido del domingo. Marcos, junto a Santa, ya ha firmado su ficha del primer equipo, así como también el meta Borja Piquero, que si no ocurre nada extraño irá convocado el domingo. Hoy, el equipo disputará un partidillo de entrenamiento frente al juvenil, a partir de las 10.30 horas en el Suárez Puerta.