Real Avilés Nuevo boicot a los entrenamientos de Real Avilés Gestión Deportiva Los jugadores de Real Avilés Gestión Deportiva, con el capitán Matías a la izquierda, no pudieron acceder al campo. / LVA A imagen y semejanza de lo ocurrido hace días en Miranda, dos guardas de seguridad impidieron el paso a jugadores y técnicos al Suárez Puerta SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 17 agosto 2017, 02:48

Por segunda vez en lo que va de pretemporada, José María Tejero ha boicoteado un entrenamiento de Real Avilés Gestión Deportiva. Primero fue en Miranda el pasado día 4 y ayer volvió a ocurrir. Cuando jugadores y técnicos de la plantilla de la gestora del club acudieron al Suárez Puerta para realizar su entrenamiento, se encontraron con la puerta atrancada y dos guardas de seguridad privada vigilándola desde la grada.

Tras intentar sin éxito acceder a la instalación, cuyo mantenimiento paga cada mes Real Avilés GD y donde se encuentran enseres personales de futbolistas y técnicos, Luis Puebla y Félix Rodríguez presentaron sendas denuncias en los cuarteles de la Policía Local y Nacional, en el primero de los casos para trasladar lo ocurrido al Ayuntamiento (dueño del estadio aunque la concesión la tiene el Real Avilés CF), y en el segundo para abrir la vía judicial.

Puebla pudo hablar con la concejala de Deportes, Ana Hevia, aunque no obtuvo ayuda. «Me trasladó que el Ayuntamiento tiene concedido el campo a una empresa (Real Avilés CF, SAD) y que por tanto no puede hacer nada». El director general no sale de su asombro, pues «aunque la concesión es al club, éste tiene firmado un contrato que dice que nosotros tenemos la gestión exclusiva de eventos deportivos, control y mantenimiento de la instalación completa del estadio municipal». Tamargo va más allá y se pregunta: «¿quién manda en el Ayuntamiento? ¿Tejero? No es normal lo que está pasando y nadie dice nada. Hay que recordar que el club tiene la concesión del campo embargada».

Más noticias El equipo dirigido por Iván Palacios se entrena en el gimnasio de Tabiella

Por su parte, el máximo accionista se muestra tranquilo y afirma que «en el Ayuntamiento saben que la concesión del estadio es al club», por lo que sólo piensa en que la plantilla de su proyecto se cierre cuanto antes y en competir el domingo frente al Praviano. Aunque para el máximo accionista el contrato de gestión está «resuelto», en su cláusula doce este dice que «la gestora reconoce expresamente que el Real Avilés es el único concesionario del Suárez Puerta, sin que el presente contrato suponga ningún derecho a la gestora en la concesión. El Real Avilés podrá gestionar lo que estime conveniente tanto con particulares como con las administraciones en todos los ámbitos».

Jugadores y técnicos están citados hoy a las 10.30 en el Suárez Puerta para volver a entrenar y «si no nos dejan entrar, iremos dando un paseo hasta el Ayuntamiento, pondremos dos porterías en la plaza y jugaremos un 'partidillo'», asegura el director general Luis Puebla.