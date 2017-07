El capitán blanquiazul Pantiga jugará en el Marino el próximo curso

Un día después de finalizar su contrato con el Real Avilés, el que fuese capitán blanquiazul las últimas dos temporadas, Pablo Pantiga, se convirtió oficialmente en nuevo futbolista del Marino de Luanco, club en el que comenzará su tercera etapa. Gijonés de 35 años, en Luanco se reencontrará con varios excompañeros y luchará por un puesto en el centro de la defensa con Saavedra y Trabanco, junto al propio Pantiga, dos de las mejores centrales de la categoría.

Pantiga jugó en Miramar, tanto en Segunda B como en Tercera, entre 2005 y 2008 y entre 2009 y 2012, por lo que conoce a la perfección el funcionamiento del club. Entre otros logros, el veterano defensor fue componente de la plantilla del conjunto azulón que consiguió el último ascenso a Segunda División B frente al Costa Cálida. El experimentado futbolista será presentado mañana, a partir de las 12 horas en la secretaría del campo luanquín.

Así las cosas, Oli cuenta en estos momentos con dieciocho futbolistas en plantilla. Los porteros Davo, Guillermo y Lemus; los defensas Borja Álvarez, Trabanco, Saavedra, Pantiga, Guaya y Viesca; los medios Óscar Pérez, David González, Pablo Hernández, Omar, Quero, Iván Fernández y Jorge Cayarga; y los delanteros Dani Pevida y Wilmer. Además, el conjunto azulón tiene un competidor menos por Jairo Cárcaba, pues el Real Avilés ya no lo tiene en su agenda.

Pantiga es uno de los no renovados por José Luis Tamargo para el Real Avilés que encuentra equipo, tras Diego Nuño y Jorge Rodríguez. El defensa gijonés se comprometió con L'Entregu pese a interesar al director deportivo -no se llegó a un acuerdo por motivos laborales-, y el delantero cántabro firmó por dos campañas con el Llanes.

El resto de jugadores que ya son libres, Guillermo, Bidari, Manu Blanco y Yago Vázquez, todavía no tienen destino. Guillermo está pendiente de su futuro laboral como profesor, Bidari está participando en las habituales sesiones AFE del verano, y a Manu Blanco y Yago Vázquez no parece que les vayan a faltar ofertas, al menos de equipos de tercera. Otro no renovado por el momento, Dudi, tiene muchas opciones de continuar en el equipo.