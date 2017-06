Real Avilés | IQ Finanzas liquida los últimos pagos de la temporada

Los jugadores del Real Avilés percibieron ayer los pagos pendientes de la temporada 2016-2017, que debía abonar IQ Finanzas como gestor de la entidad. El dinero a abonar correspondía a las primas por la disputa del 'play off' de ascenso para los jugadores con contrato en vigor de la pasada temporada, y a las primas por objetivos en el caso de determinados jugadores firmados en verano, pues para este curso el director deportivo, José Luis Tamargo, consideraba una obligación luchar por ascender.

Lo que todavía no ha cobrado la plantilla es el mes de mayo de 2016 y las primas por disputar el 'play off' de ascenso. Con el club todavía gestionado por José María Tejero, el presidente extendió a los jugadores unos pagarés asegurando que cobrarían lo adeudado antes del 15 de septiembre, algo que no ocurrió ni entonces, ni tampoco en octubre ni noviembre, hasta la llegada de IQ Finanzas.

En ese mes de diciembre, Tejero intentó que el grupo inversor se hiciese cargo de estos pagos, algo a lo que Álvaro López sólo estaba dispuesto a acceder si ese dinero se redujese del precio del club en caso de compra, algo que el máximo accionista no aceptó. Por tanto, IQ Finanzas se desligó verbalmente de este pago.

Sin embargo, la realidad es que los contratos están firmados a través de la sociedad Real Avilés Gestión Deportiva, de la cual se hizo cargo el grupo inversor mexicano a la hora de entrar a gestionar la entidad. Es un caso muy similar al de futbolista cántabro Andy, al que el club le debe en torno a 7.000 euros por un contrato que ni ha firmado ni ha reconocido IQ Finanzas, pero del que quizá tenga que responder.

En manos de la justicia

Todo este entuerto de quién ha de pagar y quién no lo determinará el juez, pues Álvaro López ya ha reconocido públicamente que se defenderá con documentos cuando llegue el momento, para así no pagar más que lo que le corresponde desde su llegada al club. Lo que está claro es que estas deudas a jugadores, sin entrar en los pagos que tampoco se han hecho en la escuela, podrían afectar a la tramitación de fichas.

Y es que el impago de los pagarés de mayo de 2016 ha traído consecuencias, algunas de ellas públicas. Mientras que jugadores como Cristian o Jorge Sáez decidieron acudir al juzgado a denunciar, otros llevaron el caso a la AFE, algo que no provocaría el descenso administrativo del equipo porque eso a partir de Segunda B no ocurre, pero sí podría obstaculizar la tramitación de fichas, algo que ya le ocurrió en su día a Golplus en 2011, cuando a su llegada al club tuvo que abonar la deuda que el Real Avilés tenía con el futbolista Juan Carlos Serrano para poder tramitar los nuevos fichajes.

Así las cosas, IQ Finanzas se ha hecho cargo de los pagos de toda la temporada en el primer equipo, tanto los meses que ha gestionado como los anteriores. Queda por ver lo que tendrá que abonar del resto de deudas, siendo la de la escuela uno de los principales problemas, y el causante de la demanda realizada por José María Tejero. Mientras que el presidente exige que el grupo inversor abone los salarios de dirigentes y entrenadores, así como los gastos que generan unas categorías inferiores, desde IQ confían en poder demostrar en el juicio que no han percibido ni un solo euro de las cuotas abonadas por los jugadores, que desde el organigrama se han tomado decisiones sin autorización, y que tras la firma del contrato de gestión aparecieron contratos de empleados de los cuales el grupo no tenía constancia. Decidirá, pues, el juez.

En el apartado deportivo, la actualidad del Real Avilés se centró ayer en la ciudad de Vigo, hasta donde se desplazó José Luis Tamargo para cerrar las renovaciones de Marcos Torres y Luismi por una temporada. Aunque del segundo se daba por segura su continuidad, el caso es que no era un contrato por dos temporadas al uso, sino que era de una, más otra opcional para el club, algo que José Luis Tamargo ejerció. Por otro lado, el delantero Jorge Rodríguez, 'Pichichi' del equipo las dos últimas campañas, ha firmado por el Llanes, pese a contar con más ofertas.