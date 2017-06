Real Avilés | Tamargo: «Quiero hacer mejor plantilla que la temporada pasada»

El teléfono de José Luis Tamargo, director deportivo del Real Avilés, echa humo. Más tranquilo después de que quedase claro públicamente que él era el único autorizado para realizar ofertas por jugadores para el primer equipo, el ovetense ha intensificado las gestiones en los últimos días para anunciar renovaciones e incorporaciones. Así, tras cerrar la continuidad de dos piezas claves como Pablo Suárez y Marcos Torres, se espera que los fichajes comiencen a sucederse en los próximos días, comenzando por hoy mismo, con especial necesidad en la zona defensiva.

Portería. La portería no tendría por qué sufrir modificaciones, aunque tampoco está descartado. «Todavía no conozco la situación de Lucas, porque yo no hice ese contrato, pero de momento tenemos a Esteve y a Carlos y en principio seguirán los dos. Esteve es un chico por el que siempre he apostado y Carlos viene de hacerlo bien en Noreña. Nos lo han vuelto a pedir», explica José Luis Tamargo, director deportivo blanquiazul.

Defensa. La línea defensiva es la que más trabajo le está dando a Tamargo. Con Pablo Suárez, Keko y Alberto Delgado en nómina, el ovetense busca al menos «tres centrales» con experiencia en Segunda B, sin descartar a Marcos, del Cristo Atlético, pudiendo alguno de ellos actuar en la derecha ante una posible ausencia por sanción o lesión de Pablo.

Centro del campo. Palazuelos y Seger tienen contrato y Tamargo espera cerrar la renovación de Dudi en los próximos días. A ellos se unirá seguro «un pivote defensivo que pueda jugar de central» que ya no será Mendi, del Lealtad, «una de nuestras primeras opciones que prefiere seguir jugando en Segunda B». El director deportivo no descarta la continuidad de un Nacho Méndez al que no quiere incluir en el puesto de pivote, pues «es polivalente y nos puede ayudar en varias zonas del campo. Es independiente al fichaje de un futbolista con características más defensivas».

Bandas. Marcos Torres y Matías continuarán un año más en el equipo y José Luis Tamargo sólo se plantea traer «a un jugador más, porque el cuarto será un delantero que pueda caer a esa zona. Marcos y Matías son muy buenos jugadores y es una zona que tenemos bien cubierta y sólo necesita retoques».

Mediapunta. Álex Arias y Luismi cierran la puerta a cualquier incorporación para esa zona del campo, toda vez que Tamargo asegura la continuidad del avilesino. «Me ha dado su palabra de que continuará», explicaba ayer al respecto de la cláusula con la que cuenta en su contrato por la que puede abandonar el equipo en caso de que le convenza una oferta de superior categoría.

Delantera. Álex García y Sergio Ríos son seguros en el equipo, y Tamargo no quiere un tercer delantero al uso, sino «alguien que, como digo, pueda jugar también en banda y sea polivalente». En ese sentido, todo hace indicar que Álex García tendrá por fin una temporada entera para demostrar que puede ser un goleador si cuenta con confianza y juega en lo más avanzado del ataque.

Con todo ello, Tamargo espera «hacer mejor equipo que la temporada pasada y optar al título y al ascenso de nuevo». El director deportivo blanquiazul está especialmente centrado en mejorar la defensa, pues «la temporada pasada empezamos la liga con dos centrales y lo acusamos».