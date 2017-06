Marcos Torres se apunta al Real Avilés

El extremo gallego Marcos Torres Antañón (Vigo, 13-11-1992) cerró ayer domingo su acuerdo para renovar por una temporada con el grupo que gestiona el Real Avilés, IQ Finanzas, representado por José Luis Tamargo. El director deportivo se encuentra estos días en Galicia y allí aceleró el fin de semana las conversaciones con Marcos Torres con el fin de conseguir su continuidad para el nuevo proyecto del equipo blanquiazul antes de acometer, desde mañana, las negociaciones encaminadas con los que serán nuevos fichajes.

Nada más dar el OK a la oferta del Avilés en la mañana de ayer domingo, Marcos Torres reconocía a este periódico que «me siento valorado y estos dos años me he encontrado muy bien, tanto en el equipo como en la ciudad». El extremo tenía opciones en Segunda B en Galicia, pero las condiciones en el club realavilesino son mejores: «Mi primera intención era seguir porque me gusta el proyecto y porque quiero ascender con el Real Avilés. Espero que a la tercera vaya la vencida», dice con dolor tras caer en dos fases de ascenso consecutivas a las primeras de cambio.

Marcos Torres tenía una oferta de dos años, pero lo mismo que Pablo Suárez, ha decidido firmar por uno, «como el año pasado, prefiero ir de uno en uno», dice el gallego, que va por su tercera campaña como jugador realavilesino. En la primera las lesiones y actuar muchas veces como lateral mermaron sus prestaciones, sobre todo en ataque, con un gol que marcó en su debut en el Avilés, además de siete asistencias.

En el ejercicio reciente, Marcos completó un gran campeonato regular, sobre todo en la primera vuelta, para un cómputo en el que relucen una decena de goles y una docena de asistencias. Le queda la espina de no poder participar en los dos partidos del 'play off' ante el Cristo por una lesión muscular.

La renovación de Marcos estaba prácticamente acordada desde el sábado, aunque faltaba por resolver un pequeño fleco, una cláusula por goles, que finalmente se resolvía ayer en una conversación que el jugador mantuvo en persona con Tamargo, quien además aprovechaba su estancia en Vigo para resolver el acuerdo al que había llegado con el también vigués Luismi. Aunque se le había dado por seguro por tener un año más incondicional, las dos partes debían confirmar la continuidad con una pequeña modificación en el contrato, lo que se hizo la semana pasada. El atacante vigués cumplirá como Marcos su tercera temporada en el Real Avilés, en el que la pasada campaña participó en todos los partidos, no siempre como titular, aportando cinco goles y cuatro asistencias, por los siete y seis de su primer ejercicio.

Con los dos gallegos confirmados son cuatro los futbolistas que se han decantado por la continuidad en el proyecto de IQ Finanzas para el Avilés. Matías, que ya firmó su contrato mientras el Avilés competía en el 'play off' de ascenso, fue el primero, y hace diez días Pablo Suárez cerraba su renovación a falta, como la de Marcos Torres, de la firma en el nuevo contrato. No serán los únicos que van a continuar sobre el equipo de la pasada campaña. Dudi quedó emplazado para negociar su renovación, que se da por segura, al regreso de las vacaciones que disfruta en Tenerife, y tampoco está descartado Nacho Méndez, aunque en su caso dependerá de los posibles fichajes para su demarcación como medio o enganche.

De momento y mientras se espera lo que pueda ocurrir con la demanda del máximo accionista, IQ Finanzas empieza a darle forma a su nuevo proyecto en el Real Avilés, en el que su primer equipo cuenta una docena de futbolistas: Esteve Peña, Carlos Castro, Álex Arias, Álex García, Luismi, Alberto Delgado, Keko, Sergio Ríos y Palazuelos, que tienen contrato en vigor, los renovados Matías, Pablo Suárez y Marcos Torres. Del equipo de la pasada campaña queda por confirmar lo que sucederá con el portero brasileño Lucas Anacker y Álex Seger.

Las bajas

El resto de futbolistas que finalizan contrato no seguirá en el Avilés con toda probabilidad. Son los casos de Guillermo, Pantiga, Manu Blanco, Diego Nuño, Yago, Bidari y Jorge Rodríguez. Uno de ellos entraba en los planes para renovar, el central Diego Nuño, que finalmente queda descartado. El gijonés, que trabajaba a media jornada, ha recibido una propuesta empresarial de turno completo, lo que hizo inviable su continuidad porque para mantener su régimen laboral se le debía compensar económicamente con una cifra excesiva según el club. De esta forma, Nuño se ha comprometido con L'Entregu, que entrena a última hora de la tarde.

A este mismo equipo ha sido cedido el americano Roberto Albuquerque, decisión tomada por la propiedad del Avilés y desconocida por los gestores del club, que sopesan las cesiones del portero Carlos Castro y la de Álex Seger, si es que renueva, al Condal de Noreña