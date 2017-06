Xiel niega contactos con jugadores para que fichen por el primer equipo del Real Avilés

Continúan los culebrones en el Real Avilés. Desde hace algunos días, son varias las informaciones que apuntan a que Xiel, director de la escuela del conjunto blanquiazul, está realizando ofertas de renovación y fichaje a varios jugadores tanto de la plantilla actual del cuadro realavilesino como de otros equipos de Tercera División, bajo el argumento de que será José María Tejero el que termine gestionando el club el próximo curso y no IQ Finanzas.

Esto es algo que insinuó en su momento por videoconferencia Álvaro López, gestor del club «mientras un juez diga lo contrario», aunque en un principio todo hacía indicar que se refería a los movimientos de jugadores y entrenadores en la escuela. Desde IQ Finanzas están muy molestos con estas informaciones, hasta el punto que no se descarta que hoy publiquen un comunicado al respecto, aunque todavía no está confirmado.

Sin embargo, Xiel fue ayer muy tajante ante la llamada de este periódico. El experimentado técnico praviano negó cualquier tipo de contacto con futbolistas senior. «Si algún jugador dice que yo lo he llamado para firmar por el primer equipo que me llame y me lo diga o que lo demuestre. Eso no ha ocurrido en ningún caso», asegura.

Lo que no oculta Xiel es que «con la escuela estoy trabajado a muerte, a tope, porque ahora es cuando hay que trabajar, no en agosto ni en septiembre, y por ello no estamos escatimando esfuerzos». El praviano recuerda que «soy el director de la escuela y mientras nadie me diga lo contrario estoy trabajando para que la próxima temporada podamos tener los mejores equipos posibles en todas las categorías».

Ajeno al ruido exterior por la 'guerra fría' entre Álvaro López y José María Tejero, Xiel explica que «llevo trabajando a pleno rendimiento ya desde febrero o marzo. Estamos coordinados con los entrenadores y potenciando todos los equipos, sobre todo el Liga Nacional, al que queremos subir de nuevo a División de Honor». Y es que Xiel tiene una «espinita» clavada con el mayor de los equipos de la escuela. «Yo los entrené durante un tiempo hasta que pudo hacerlo Iván, pero les seguí toda la temporada y tuvieron muy mala suerte después de entrenar y trabajar muy bien durante todo el año. Llegamos a estar cinco puntos por encima del descenso y perder la categoría en la última jornada fue muy duro. Pero estamos haciendo buenas incorporaciones y confiamos en luchar por ascender».

El praviano defiende su trabajo al frente de la escuela y enfatiza en que «estamos haciendo las cosas muy bien y ahí están los resultados. Hemos tenido ascensos y la próxima temporada esperamos hacerlo bien en las primeras categorías de cada edad». Son palabras de un Xiel que no está teniendo un periplo demasiado tranquilo desde que fue nombrado director de la escuela del Real Avilés.