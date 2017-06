IQ Finanzas quiere tomar el mando de la escuela de fútbol y ordenar la entidad

El grupo mexicano IQ Finanzas quiere dar un acelerón a su proyecto en el Real Avilés, no solo al primer equipo, también a la escuela de fútbol. Álvaro López ha trasladado la orden de ordenar las cuestiones administrativas al administrados de Real Avilés GD, Pedro García, quien a lo largo de la semana se reunirá con José Luis Díaz, Xiel, para fijar posturas en común.

Una de las primeras cuestiones pasa por «apartar» a Ulpiano Cervero» de las gestiones en la cantera, que ha venido realizando tanto la pasada campaña como la actual, en la que ha nombrado entrenadores y decidido poner en marcha un tercer equipo juvenil. Sobre el director de la escuela, Xiel, no está claro si se va a contar con él o se le propondrá la rescisión de contrato: «En principio contamos con él, pero no es decisión mía. De momento tenemos que hablar y buscar un clima de entendimiento. Lo que no queremos es que Ulpiano esté por el medio», recalca Pedro García.

Sin fichajes y sin cobros

Aunque se esperaba que este lunes ya vencido iba a ser el día de confirmación de al menos un primer fichaje, el día pasó sin noticias. José Luis Tamargo mantiene abiertas varias conversaciones para cerrar acuerdos y preparar contrato y ficha federativa, que se tramitará a partir del 1 de julio. Sobre la posibilidad de negarse a firmarlas, como es su obligación y potestad en calidad de presidente, José María Tejero dijo ayer que «en cuanto IQ me presente el presupuesto de la próxima temporada, cosa que debía estar lista desde el día 15, firmaré las fichas que me presenten».

En cuanto a la liquidación de las primas de la presente campaña, aún no se ha producido, como tampoco las de la temporada anterior ni la nómina de mayo, además de los impagos en la escuela de fútbol.