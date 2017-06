El Avilés contempla las cesiones de Sergio Ríos y Carlos Castro al Condal

Tres semanas después de finalizar la temporada, y con el club sumido en un proceso judicial que siembra muchas dudas sobre el futuro inmediato del Real Avilés, el proyecto deportivo que ha decidido diseñar el grupo mexicano IQ Finanzas en el primer equipo todavía no ha registrado ningún movimiento en cuanto a fichajes se refiere. El director deportivo, José Luis Tamargo, mantiene abiertas varias conversaciones y espera de poder cerrar las primeras operaciones a partir de mañana lunes. También tendrá que decidir sobre dos de los jugadores más jóvenes de la plantilla, el delantero Sergio Ríos y el portero Carlos Castro, que se incorporarán casi con toda seguridad al Condal de Noreña.

El equipo del Alejandro Ortea, por medio de su entrenador Dani Roces, ya hizo la petición correspondiente para seguir contando con el portero ovetense tras su cesión en el pasado mercado de invierno, además de solicitar la de Sergio Ríos. La de Carlos se da como segura porque el guardameta tendrá minutos que en el Avilés no puede disponer por su juventud; y la del atacante se ve con buenos ojos en las tres partes.

El delantero avilesino tuvo en su primer año senior una presencia casi testimonial en el equipo blanquiazul. Disputó 23 partidos, pero solo uno como titular y no completo, con un total de 366 minutos. A pesar de ello su rendimiento fue destacado con cuatro goles y detalles de delantero con gran futuro.

Un diamante que en el Avilés no se va a pulir porque la apuesta para el puesto de nueve pasa por los dos máximos goleadores de la campaña conclusa, Germán Fassani, del Condal, y Jairo Cárcaba, del Marino, con intenciones de fichar a los dos para la nueva plantilla. Sergio no tiene la intención de repetir el papel que le ha tocado en su primer año y Tamargo, quien siempre se ha manifestado a favor de que el avilesino tuviese más presencia, aceptará la cesión siempre que confirme los refuerzos de Fassani y Cárcaba.

El Condal no es el único equipo que ha puesto sus ojos en el ariete blanquiazul, al que Dani Roces quiere como nueve titular para suplir la segura marcha de Fassani, quien a su vez había sido el relevo de Jairo Cárcaba tras fichar por el Marino. El Langreo, por boca de su entrenador Hernán Pérez, ya quiso a Sergio Ríos la pasada campaña y ha vuelto a preguntar por esa posibilidad, que no es viable por las consecuencias que podrían derivarse de una cesión al eterno enemigo y rival directo. La del Condal es la que se contempla como mejor opción para el delantero, al que en principio no se le impondrá la cláusula del 'miedo'.

Empezar a firmar

En el capítulo de fichajes sigue sin concretarse ninguna de las operaciones puestas en marcha por José Luis Tamargo, quien se ha propuesto empezar a cerrar las primeras desde el lunes. Uno de los objetivos que como otros futuribles se ha esfumado es Adrián Llano, aunque el pivote del Lealtad ya dijo desde que le llegó el interés avilesino que su intención pasaba por incorporarse al Caudal, como así ha sucedido esta semana.