El Real Avilés se fija en cuatro jugadores del Cristo Atlético

El buen hacer del Cristo Atlético en la primera eliminatoria del 'play off' de ascenso a Segunda B frente al Real Avilés no pasó desapercibido para el director deportivo del Real Avilés, José Luis Tamargo. Aunque en lo más alto de su cartera de futuribles se encuentran futbolistas procedentes de Segunda División B, pues el objetivo del equipo pese a todo sigue siendo volver a aspirar al título y al ascenso, en un segundo escalón también están jugadores que han hecho muy bien las cosas en Tercera esta temporada, entre ellos cuatro del conjunto palentino.

En la lista están el central Marcos, el lateral izquierdo Levas, el extremo Adrián y el mediapunta Javi Bueno. A sus 21 años, Marcos Fernández Isla disputó hasta 39 partidos esta temporada, contando liga y 'play off', una eliminatoria por el ascenso en la que el Cristo Atlético fue eliminado en segunda ronda por el campeón del grupo vasco Alavés B, eso sí, por la mínima. Natural de Valladolid, Marcos llegó a jugar en División de Honor con el Sur, equipo vallisoletano del que salió Sergio Escudero, actual futbolista del Sevilla, y el pasado curso debutó en Tercera de la mano del Atlético Tordesillas, con el que fue séptimo.

Veinticuatro años tiene el lateral zurdo Roberto Levas, cuyo golpeo de balón sufrió el Real Avilés en el 'play off' de ascenso. Después de tres temporadas en el Cristo Atlético, el futbolista de Saldaña consiguió el ascenso a Segunda B el año pasado con el Palencia Balompié, algo que no pudo repetir este año con el Cristo. De la misma edad de Marcos es Adrián Pérez, futbolista de banda que sabe lo que es jugar en Segunda B, pues lo hizo la temporada pasada en las filas del filial del Valladolid, conjunto con el que militó también en División de Honor juvenil pese a haber nacido en Palencia. Después de marcar tres goles en Segunda B, este curso ha hecho doce en Tercera, una buena cifra para no ser delantero puro.

Todos ellos son menores de 25 años y han jugado en equipos importantes

Por último, Javi Bueno también dejó muy buenas sensaciones en los dos encuentros que disputó frente al Real Avilés. Madrileño de nacimiento y compañero del central Marcos en el Sur de División de Honor juvenil, acumula dos temporadas en Tercera División con el Cristo Atlético, en las cuales ha marcado cuatro goles, pues se trata de un centrocampista que no está exento de llegada pero que suele jugar más atrás, en el puesto de organizador.

Adrián Llano, al Caudal

Uno de los centrocampistas procedentes de Segunda B en los que estaba interesado el Real Avilés, Adrián Llano, ha cerrado su fichaje por el Caudal, por lo que continuará jugando en la división de bronce tras una gran etapa en el Lealtad, donde causó muy buena impresión. Por tanto, Tamargo deberá seguir peinando el mercado en busca de un pivote que acompañe a Palazuelos y Alex Seger, ambos con contrato en vigor, sin que se descarte la renovación de Dudi. En este aspecto, no hay novedades en los casos de Pablo Suárez, Marcos Torres y Diego Nuño.

En otro orden de cosas, el abogado de IQ Finanzas en Asturias, José Jardón, todavía no ha recibido la demanda presentada por José María Tejero hace ya bastantes días por «incumplimiento de contrato». Aunque el presidente del Real Avilés asegura haberla presentado en el Juzgado, lo cierto es que desde el grupo inversor mexicano todavía no tienen constancia de ello.