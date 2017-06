Real Avilés | «Queremos regularizar las facturas sin autorizar que nos llegan de la escuela»

El gestor del Real Avilés, Álvaro López, ha dado un paso al frente tras anunciar semanas atrás que intentaría hacerse cargo por completo de la escuela a partir de la próxima temporada. El empresario chileno explicó ayer a este periódico que «estamos empezando a tomar el control de la administración de La Toba, pues hay gente que autoriza gastos y contratos sin autorización financiera, pues nos corresponde a nosotros».

López muestra su indignación porque «no es normal que alguien pase una papeleta de gastos sin autorizar, no es legal. El gran problema administrativo del Real Avilés se debe a este tipo de cosas. Que el equipo no progrese responde a estas operaciones sin autorización que son una vergüenza». En ese sentido, «mientras un juez no diga lo contrario, IQ Finanzas es el administrador del club y no se pueden pagar cuentas o facturas que no han sido autorizadas».

De este modo, Álvaro López advierte a «todas las personas» que dirigen en estos momentos la escuela del Real Avilés que «no pueden traspasar servicios ni contratar servicios si no tienen una autorización de Pedro García o de Dennis Colmenares. No quiero ver a más gente declarando que contrata gente».

Cuestionado por si su mensaje llega a colación del anuncio de la lista de entrenadores de las categorías inferiores del Real Avilés para la próxima temporada, el gestor blanquiazul explica que «no es sólo por eso, son más cosas. Xiel es un empleado del Real Avilés y debe responder como tal. No tiene sentido todo lo que se cobra en la escuela, ya no parece de buena fe».

El empresario chileno cree que «con esta actitud parece que quieren que abandone, saturándonos de ambiguos pagos no autorizados». Para evitar esto, López anuncia que «vamos a regularizar cómo trabaja a través de Pedro y Dennis, porque hasta ahora está siendo muy poco profesional».

El gestor del Real Avilés expresó estas palabras desde Cancún (México), donde se encuentra reunido poniendo las bases de otro proyecto futbolístico en el que se ha sumergido IQ Finanzas, en este caso como presidente del Internacional San Miguel de Allende de Segunda División. Pronto, Álvaro anunciará la entrada de IQ «en otro club».