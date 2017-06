Real Avilés | IQ Finanzas pagará la última nómina y pone en marcha el nuevo proyecto

Los acontecimientos en el Real Avilés se suceden sin pausa y ayer se supo que IQ Finanzas cumplirá sus compromisos económicos y que mantiene su intención de seguir al frente de la gestión del club blanquiazul. El dinero para cumplir la última nómina ya está ingresado en una entidad bancaria y la próxima semana los futbolistas podrán pasar a recoger su dinero, que en el caso de los que ya están fuera de Asturias, recibirán por transferencia.

Al mismo tiempo, Álvaro López ha dado vía libre a José Luis Tamargo para cerrar acuerdos con entrenador y jugadores para el nuevo proyecto, que no se para a expensas de lo que se resuelva con la demanda de ruptura del acuerdo de gestión interpuesta por José María Tejero.

El máximo accionista del Avilés no tiene ninguna duda de que el grupo gestor ha incumplido el contrato por no pagar los salarios de la escuela de fútbol y otros conceptos, que «IQ Finanzas asumió cuando se hizo cargo de Real Avilés Gestión Deportiva». A nombre de esta sociedad están firmados los contratos de la plantilla, la escuela de fútbol y los pagarés de la pasada temporada para liquidar el último mes de mayo y la prima por jugar el 'play off'.

Que Tejero juega sobre seguro lo avala hasta la resolución del Juzgado de lo Social Número 1 de Avilés, que traslada la obligación de pagar los conceptos referidos, mes de mayo y primas de la campaña 2015-16, a Real Avilés GD y no al Real Avilés CF SAD, que fue denunciado por el delantero Cristian García Solís por el impago. Una sentencia dictada el pasado 8 de mayo por la Magistrada Estefanía López Muñoz, y que ahora se ha filtrado desde la propiedad del club, posiblemente para que IQ Finanzas tome nota.

La propiedad del Real Avilés CF SAD había presentado el pasado 4 de abril un recurso de reposición, contra un auto del 14 de marzo de despacho de ejecución por la demanda de Cristian. El 8 de mayo la magistrada atendió ajustado ese recurso librando al club del compromiso de pagar al futbolista, obligación que ha trasladado a Real Avilés GD SL en una sentencia «firme y que frente a ella no pueden interponer recurso alguno».

Esta sentencia tendrá segura repetición con la denuncia que también interpuso en su momento el madrileño Jorge Sáez, mientras el resto de pagos pendientes de la pasada campaña, recogido en unos pagarés, quedan pendientes de lo que se dicte en la demanda que ha planteado José María Tejero para la liquidación de esas deudas atrasadas, que López se comprometió el pasado mes de diciembre a gestionar, y las que se adjuntan en la escuela de fútbol base.

El problema con las deudas de la escuela de fútbol a partir de enero, cuando se dejó de cumplir ese compromiso con los cargos directivos, los entrenadores, los jugadores del equipo regional, tiene difícil solución porque IQ Finanzas no admite ciertos contratos que «se nos pusieron en la mesa cuando quisimos contratar un nuevo director de la cantera». El grupo inversor mexicano presentará las cuentas de ingresos-gastos que genera el fútbol base: «Los ingresos se los quedaron ellos porque en caja no había un euro. Cada futbolista paga 390 euros, 250 de cuota anual más 140 por el material deportivo, y eso hay que sumar los patrocinios. Pero no había nada cuando vinimos y quieren que lo paguemos todo. Eso no puede ser», dice Álvaro López, quien a la espera de lo que dicten los Juzgados, ha confirmado que pagará la próxima semana al primer equipo para iniciar el diseño de la nueva plantilla.