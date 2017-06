La plantilla del Real Avilés se mantiene a la espera

Los jugadores del Real Avilés, tanto los que tienen más años de contrato como los que finalizan su vinculación el próximo día 30, se mantienen a la espera de noticias dentro de un nuevo episodio del reiterado enfrentamiento público entre José María Tejero y Álvaro López. La demanda, anunciada y finalmente presentada, del primero sobre el segundo, propició un frenazo en la actividad de IQ Finanzas dentro del conjunto blanquiazul, algo que ha congelado el pago de las nóminas de los jugadores del primer equipo, que todavía deben cobrar el último mes de la temporada.

Ante la llamada de este periódico, el capitán blanquiazul, Pablo Pantiga, lamentó la situación que vive el club, algo que la plantilla lleva sufriendo «durante toda la temporada. Ya estuvimos meses sin cobrar y ahora es un poco más de lo mismo. A nadie le gusta estar así y lógicamente es incómodo». Aun así, dentro del equipo todavía no se piensa en denunciar, a la espera de lo que ocurra «en los próximos días». En lo personal, Pantiga asume que su continuidad en el Real Avilés es «difícil» y asegura tener ofertas de otros clubes, aunque todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto.

El lunes podría ser un día importante en el Real Avilés, pues Álvaro López informaba ayer a esta casa de que «el lunes realizaré una conferencia junto con mi abogado», posiblemente ya con la demanda en la mano y estudiada. Y es que el chileno ya ha asegurado que «quiero hacer las cosas dentro de la ley y por el momento me han aconsejado que hasta que no se solucione lo de la demanda no haga nada».

Aunque será el juzgado el que decida definitivamente el rumbo que tomará el Real Avilés la próxima temporada, el pasado reciente esgrime que la ley reconoció ante la demanda del futbolista Andy que Real Avilés Club de Fútbol y Real Avilés Nueva Gestión están vinculados, así como también rechazó el nombramiento de un administrador judicial en el conjunto blanquiazul por incumplimiento de contrato de IQ Finanzas.

Por el momento hay dos salidas: la continuidad del grupo inversor mexicano en la gestión, que apostaría por Blas García como técnico; o el regreso de José María Tejero, con Xiel como posible elegido.