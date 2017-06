IQ frena su proyecto en el Real Avilés tras la demanda interpuesta por Tejero

IQ Finanzas ha decidido frenar su proyecto al frente del Real Avilés. Demandado por José María Tejero por «incumplimiento de contrato», Álvaro López, director del grupo inversor mexicano, se ha visto obligado a frenar todas sus operaciones en el conjunto blanquiazul aconsejado por sus abogados, pues «todavía no les ha llegado la demanda y me han dicho que no haga nada hasta que la tengan en la mano y la estudien. Quiero hacer las cosas según marca la ley y desgraciadamente ahora mismo no puedo hacer nada más que esperar».

Fruto de esta decisión, son muchos los temas que se han quedado en el aire de la noche a la mañana. La confirmación de Blas García como entrenador, las renovaciones de Marcos Torres, Pablo Suárez y Diego Nuño, e incluso la reestructuración de la directiva, a la que se iba a incorporar como director general el experimentado agente de futbolistas FIFA Luis Jaime Puebla, protagonista de múltiples traspasos en Primera División desde hace más de dos décadas.

Un jarro de agua fría que se ha ido gestando en las últimas horas, desde que Álvaro López conoció a través de los medios de comunicación que finalmente había sido denunciado por José María Tejero. El presidente del Real Avilés ya había amenazado en varias ocasiones con hacerlo, pero tras un «tiempo prudencial de espera» presentó el escrito en el juzgado el lunes. Con anterioridad, el empresario chileno había expresado públicamente sus sensaciones, que pasaban por que las cosas no llegaran ante el juez porque «que nos demanden no tiene sentido, cuando estamos pagando los gastos del club, algo que antes de nuestra llegada no se estaba haciendo».

El impago de determinados sueldos y deudas dentro de la escuela desató una confrontación pública entre Álvaro López y José María Tejero que se decidirá en el juzgado, si bien, como reconoce el chileno, «esto sólo perjudica al equipo. Ahora mismo pocos jugadores accederán a fichar por el Real Avilés si no hay estabilidad». En ese sentido, la preocupación del entorno del club es grande, pues no se conoce el tiempo estimado que podrá alcanzar el proceso judicial. Mientras que Tejero asegura que «dependerá del atasco que tengan en el juzgado», Álvaro López reitera que no moverá ficha hasta que «todo se solucione», de tal manera que el batacazo al proyecto deportivo del club podría ser importante.

En ese sentido, este periódico ha podido saber que son varios los jugadores que el club tiene apalabrados, todos ellos de calidad contrastada. Sin embargo, el Real Avilés no puede por los motivos explicados hacer movimiento alguno ni en lo que respecta a fichajes ni a renovaciones. Así las cosas, rivales directos como Langreo, Marino, Real Oviedo B, Tuilla o Covadonga, por citar algunos, comenzarán la carrera por hacer una plantilla competitiva con ventaja.

La escuela, al margen

El único estamento del club que continuará trabajando con normalidad será la escuela, dirigida por José Luis Díaz 'Xiel'. Tanto el experimentado entrenador praviano como sus colaboradores continúan confeccionando las plantillas y los cuerpos técnicos de cara al año que viene, una campaña en la que la mayoría de equipos competirán en las primeras divisiones, y el juvenil, en el que continúa Iván González como entrenador, en Liga Nacional.

Además, ya se conoce que el filial será dirigido por Leandro Fernández, en su día entrenador del juvenil de Liga Nacional, conjunto desde el cual recaló en el Hispano, entonces en Tercera División. Leandro sustituye a Muñiz al frente del equipo de Primera Regional.