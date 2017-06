Real Avilés | Pendientes de una llamada del Real Avilés

Los nueve jugadores del Real Avilés, sin contar a Pablo Suárez y Marcos Torres, que finalizan contrato el día 30, están pendientes de conocer las intenciones del club para así tomar una decisión de cara a la próxima temporada. De todos ellos, Diego Nuño es el que más cerca está de continuar, mientras que el resto lo tiene difícil pero no imposible, pues dependerá de lo que consensuen José Luis Tamargo y Blas García y las alternativas que haya en el mercado.

Pablo Suárez y Marcos Torres ya saben de primera mano que el club cuenta con ellos, pero no será hasta la próxima semana, con Tamargo de vuelta en Avilés, cuando se firmen tanto posibles renovaciones como el contrato como primer entrenador de Blas. Otros dos casos pendientes de estudio son los foráneos Lucas y Albuquerque, pues queda por ver tanto su panorama contractual como deportivo. La situación de los nueve jugadores restantes está como sigue:

Guillermo. El experimentado guardameta ve «difícil» continuar en el club el próximo curso. «Había venido a ayudar, pero tienen tres porteros con contrato. En el caso de que me lo propusieran sí lo analizaría, pues tengo que saber si lo puedo compatibilizar. Lo que está claro es que el proyecto me tiene que ilusionar».

Manu Blanco. El lateral zurdo se acabó ganando la confianza de Parreño y Blas, aunque todavía no ha recibido ninguna llamada por parte del club. Si por él fuese, su continuidad dependería «del proyecto, pero soy del Real Avilés de toda la vida y más después de lo de este año», reconoce.

Diego Nuño. El central gijonés, que acabó la campaña en un gran momento de forma, es el único de los nueve que ya ha recibido una llamada de José Luis Tamargo para «reunirnos la semana que viene». Por tanto, su continuidad no está para nada descartada.

Pantiga. El capitán no tiene noticias del Real Avilés, aunque no es demasiado optimista de cara a su continuidad, pues no fue un fichaje de Tamargo y el director deportivo ha firmado a varios centrales desde su llegada.

Yago Vázquez. El gallego es ahora mismo un mar de dudas. «No tengo ni idea de nada en estos momentos. Voy a esperar a ver qué pasa en los próximos días. De momento nadie me ha dicho nada».

Dudi. Al veterano pivote le gustaría cumplir su tercera temporada consecutiva en el Real Avilés, aunque «todavía no tengo noticias del club». El ovetense está «muy cómodo en el equipo, pero no sé qué intenciones tienen ellos».

Nacho Méndez. El polivalente futbolista blanquiazul tiene una espina clavada en el Súarez Puerta. «Me gustaría seguir porque he conseguido ascender con todos los equipos en los que estuve menos con este. Pero habrá que ver cómo pasan los días», explica.

Jorge Rodríguez. El dos veces máximo goleador del equipo, premiado por la afición hace escasos días, también espera noticias del club antes de tomar una decisión. «Me gustaría seguir. Estoy a gusto y es un equipo en el que llevo dos años y al que le he cogido cariño. Pero que me quieran o no... eso ya no lo sé», asegura.

Bidari. El defensa madrileño no atendió ayer la llamada de este periódico, pero su futuro se intuye lejos de Avilés.