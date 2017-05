«Mientras cumpla con el contrato, lo lógico es que IQ siga», dice Tejero

José María Tejero, presidente del Real Avilés, atendió ayer la llamada de LA VOZ para analizar la actualidad del Real Avilés tras la eliminación en el 'play off' de ascenso y el anuncio de la continuidad de IQ Finanzas al frente de la gestión. Tejero considera «lógica» la decisión, pues «siempre he dicho que mientras cumplan el contrato me gustaría que estuviesen aquí muchos años. El problema es si no lo cumplen, de ahí mi solicitud de rescisión en su día». En cuanto a la demanda, el presidente reitera que «de momento está parada, porque le he dado a Álvaro López un tiempo para que abone los pagos pendientes de la escuela. Es cierto que ha pagado algo, pero en el contrato pone que debe pagar todo». De la eliminación, Tejero recuerda que «esto es fútbol y no siempre gana el mejor. Los jugadores no dieron su mejor versión».