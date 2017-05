El nuevo proyecto tiene once futbolistas

El nuevo proyecto deportivo del Real Avilés tiene una base deportiva para arrancar su diseño. Once futbolistas de la actual plantilla tienen contrato en vigor y a partir de ellos se haría el diseño del nuevo equipo, aunque la primera decisión que se debe tomar antes es la referida al entrenador, una vez zanjado el compromiso de Paco Parreño, que fue el sustituto a final de temporada de Pablo Lago.

De los 24 futbolistas que están en la nómina del Real Avilés (los 22 que terminaron la temporada más Albuquerque y Carlos Castro) solo once tienen firmada su continuidad en los contratos firmados el pasado verano. Álex Arias, Álex García y Luismi tienen un año más, Palazuelos uno, más otro opcional, Esteve Peña, Carlos Castro, Keko y Sergio Ríos, dos años más, Álex Seger un año más si jugador y club están de acuerdo, y Matías renovó hace unas semanas por dos temporadas más.

Si once pueden estar en el nuevo proyecto por contrato, a otros once se les acaba: Guillermo, Pantiga, Manu Blanco, Diego Nuño, Nacho Méndez, Dudi, Jorge Rodríguez, Marcos Torres, Pablo Suárez, Yago Vázquez y Bidari. En la lista estaba el ya citado Matías, a quien José Luis Tamargo ofreció una renovación que no se hizo pública en su día y que ahora conocemos, lo que avala la continuidad de IQ Finanzas en la gestión, y con ello la del actual responsable deportivo.

De los que finalizan contrato interesan tres, Pablo Suárez, Marcos Torres y Yago Vázquez, a pesar de su flojo final de temporada. Al lateral y al extremo derechos ya se les ofreció renovar el compromiso al mismo tiempo que a Matías, pero ambos decidieron posponer su respuesta. De Pablo se espera la renovación y la de Marcos puede torcerse porque parece que en Galicia tiene buenas opciones, lo mismo que Yago.

Salvo estos casos, los demás futbolistas que cumplen su compromiso con el final de temporada no tienen, en principio, posibilidades de renovar, aunque eso se podrá certificar en cuanto se conozca de forma oficial el nombre de quien vaya a gestionar el proyecto.

También hay que esperar en el caso de dos futbolistas cuya situación contractual se desconoce por tratarse de acuerdos firmados por el presidente José María Tejero. Son los casos del portero brasileño Lucas Anacker y del lateral derecho norteamericano Roberto Albuquerque, quien jugó cedido media temporada en el Tineo.

Del nuevo entrenador no hay más que rumones en las redes sociales. Tamargo será la persona que de decida al respecto.