Álvaro López confirma que IQ Finanzas seguirá al frente de la gestión del Real Avilés

El grupo inversor mexicano IQ Finanzas continuará la próxima temporada al frente de la gestión del Real Avilés. Así lo confirmó ayer desde Israel el responsable económico de la empresa, Álvaro López, en una conversación con este periódico: «No tenemos planes de irnos, nuestro plan es organizar y atender un plan más realista, con un presupuesto más ajustado y en el que tengamos a personas con interés en ayudar al Real Avilés».

La decisión de seguir se suponía lejana por el descenso y los duros encontronazos que la gestión ha tenido con el máximo accionista y su entorno más cercano. Álvaro López se expresaba por la mañana en su Facebook personal con bastante claridad poniendo en duda su continuidad: «¿Decepcionado por el 'play off'? No tanto. Es muy difícil hacerle ver a las personas cual es el problema, los árboles no les dejan ver el bosque. Yo lo dije y casi me 'mataron'. Mi diagnóstico es que, si no se va el presidente y su séquito, cualquier proyecto está contaminado, no es casualidad tantos años de fracaso. No están dadas las condiciones sociales, económicas ni estructurales. No es un buen ambiente y no es culpa de nadie que esté en el equipo, es que así como se trabaja, no se puede pedir más».

Sin embargo, por la tarde y desde Israel, donde se encuentra en viaje de negocios, Álvaro López dejó a un lado esas carencias para confirmar que IQ sigue gestionando el Avilés

Pero la opción de quedarse pasa, en las actuales condiciones de gestión sin posibilidad de comprar el club a menos que Tejero cambie su negativa, por la total libertad de acción de IQ Finanzas, tanto en lo que atañe el primer equipo como en la escuela de fútbol. También se pide «que no se repitan las ingerencias de estos meses» desde la propiedad del Real Avilés y personas muy próximas a José María Tejero.

Álvaro López, en principio, dará a conocer su decisión de manera oficial a lo largo de la semana en una videoconferencia, después de cotejar opiniones con sus socios en la empresa inversora IQ Finanzas. Además tiene previsto hablar con sus personas de confianza en Avilés, José Luis Tamargo en la parcela deportiva para presentar un nuevo proyecto, y Dennis Colmenares en la tarea administrativa junto a Pedro Díaz.

El proyecto deportivo tendrá un coste bastante más reducido que el actual porque «no se puede asumir un presupuesto tan abultado como el actual. Se puede hacer un equipo ganador con menos costes». Uno de los caballos de batalla será la escuela de fútbol, que IQ quiere empezar a gestionar sin 'cargas' en forma de contratos de personas que no entran en los planes de los gestores: «Es un tema que no se puede dejar por más tiempo, tenemos que controlar la escuela para ordenarla y administrarla con nuestra gente». Raúl González, llegado ese caso, es la persona elegida para dirigir la cantera a partir de la próxima temporada, una operación que Tamargo no pudo llevar a cabo cuando se le presentó el contrato de larga duración de Xiel como director de la escuela. «Lo que pase con esos temas -los impagos que denuncia la propiedad en la cantera- está en manos de nuestros abogados», recalca Álvaro López.

Reunión con Tejero

Hace un par de semanas, con motivo de su estancia de cuatro días en nuestra ciudad, Álvaro López mantuvo una reunión bis a bis con José María Tejero, de la que en su momento nos hicimos eco, aunque nadie quiso reconocer que el contacto fue pactado, y menos hacer referencias a lo que se habló entre ellos. La compra del club, según parece, no salió en la conversación, breve y sin testigos, en una sala privada de un conocido restaurante de Salinas. Lo único que se decidió fue declarar una paz interesada para que el equipo se centrase en el ascenso, armisticio que no surtió efecto y que llegó demasiado tarde.

Un día después de esa charla, López convocó una rueda de prensa de la que se esperaba mucho -un posible acuerdo de compra-venta del club- pero que se quedó en poco. Vino a decir que nada había cambiado y que se mantenían las diferencias con Tejero. En todo caso, la paz alcanzada entre los dirigentes puede ser duradera y con el final de temporada y pese a que semanas atrás deslizó que en Tercera División iba a ser difícil gestionar, IQ Finanzas va a cumplir su segundo ciclo, el primer ejercicio al completo, tras firmar a mitad de la campaña que finaliza, el pasado mes de diciembre de 2016.