El presidente del Cristo viaja hoy para reunirse con su familia

El presidente del Palencia y su esposa tenían previsto viajar ayer a Avilés para pasar un par de días con Daniel Gutiérrez y el resto de familiares que tiene en nuestra ciudad, pero la agenda de trabajo, la particular y sobre todo la del Cristo, no permitió a David Nieto viajar ayer. Lo hará a lo largo de este sábado, «si puedo para llegar a comer, si no lo haremos por el camino. Hay que dejarlo todo preparado en el club y será sobre la marcha, aunque la cena la haremos juntos ya en Avilés. Y allí hablaremos del partido, a ver quien gana».

Nieto pasará esta jornada sabatina con los suyos, y mañana domingo estará pendiente de recibir al equipo, que llegará a media mañana al Hotel ZEN Balagares para almorzar y descansar.