Parreño descarta a Manu Blanco como lateral derecho y piensa en Matías

Paco Parreño sorprendió finalizado el entrenamiento de ayer reconociendo abiertamente que descarta la opción de situar a Manu Blanco como lateral derecho, pese a que ensayó con él el miércoles y sustituyó a Pablo Suárez en la ida. «Una cosa es utilizarlo durante unos minutos por la lesión de un compañero y otra jugar todo el partido ahí. Me rechina un zurdo jugando de lateral derecho». Aun así, el andaluz no ocultó que el avilesino será titular sin duda el domingo. «Al igual que Nuño, no es que yo lo ponga a jugar, sino que ha agarrado la camiseta y se la ha puesto él solo. Manu era un chico que yo no conocía y me ha demostrado que es muy bueno». Con el zurdo descartado, el lateral derecho se lo rifarán Bidari, Yago Vázquez... o «Matías. Sí, es una de las opciones y la decidiremos entre el sábado y el domingo». Otra de las novedades del entrenamiento de ayer fue el regreso a las sesiones de Seger, «que ha entrenado muy bien», mientras que el equipo acudirá hoy al hotel URH ZEN Balagares para realizar la ya habitual sesión de spa y gimnasio de los viernes.