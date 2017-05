Manu Blanco, Bidari y Yago Vázquez se juegan un puesto en el lateral derecho

Paco Parreño y Blas García diseñaron una vez más para ayer un entrenamiento muy intenso en el que los jugadores se exprimieron al máximo. «Algunos ya nos han dicho que no estaban acostumbrados a entrenar así a estas alturas, pero creo que es lo mejor», afirmaba Parreño. Fue más duro el del lunes, pues «algunos de los que no jugaron en Palencia tuvieron dificultades para acabar los ejercicios», pero el de ayer no se quedó corto.

El preparador cordobés se centró en el tramo final de la lesión en trabajar el funcionamiento defensivo del equipo, pues «si nos hacen un gol se nos complicará mucho la cosa. Tenemos que marcar, pero será muy importante que no nos marquen ellos a nosotros». Así, ensayó multitud de jugadas de ataque ante una defensa formada por Bidari-Yago Vázquez-Manu Blanco, Yago Vázquez-Bidari, Diego Nuño y Manu Blanco-Keko. Con Pantiga entrenando a menor ritmo por molestias en la cadera, aunque «será de la partida», Diego Nuño y Manu Blanco parecen fijos en el 'once', con otras dos plazas que se jugarán el citado Pantiga, Bidari, Yago Vázquez y Keko.

A Parreño le preocupa «el flanco derecho. El izquierdo lo tenemos bien cubierto pero en el derecho ya sufrimos en Palencia y tenemos que corregir eso. Por eso he querido hacer mucho hincapié en esa zona. Estamos trabajando fuerte y con ilusión, se ve alegría en los jugadores y soy optimista».