«Estos son los partidos que todos queremos jugar», dice Manu

La expedición del Avilés, que partía a las 16 horas desde los aledaños del Suárez Puerta, llegaba sin incidencias a Valladolid, ciudad en la que se monta el cuartel general. Poco antes de la cena, señalada a las 21.30 en el hotel Silken, Manu Blanco reflejaba el espíritu del equipo: «Estamos muy ilusionados y con muchas ganas de hacer un buen 'play off' empezando por esta eliminatoria». El avilesino reconoce que «estos son los partidos que estás esperando, los que todos queremos jugar y no hace mucha falta que nos motiven». A nivel personal, Manu Blanco se ha salido con la suya y será titular: «Siempre me entreno al cien por ciento y trato de competir al mejor nivel, antes con Pablo Lago y ahora con el nuevo cuerpo técnico, al que tienes que convencer».