El Avilés inicia el camino del ascenso

La hora de la verdad llega esta tarde para el Real Avilés con el partido de ida de la primera eliminatoria del 'play off' de ascenso a Segunda División B, que disputará en el campo de La Balastera a partir de las 17.30 horas frente al Cristo Atlético de Palencia. Sin pedir que la ronda se solucione en este primer asalto, el objetivo de los dos equipos pasa por la conquista de un buen resultado de cara a la vuelta.

Una eliminatoria que se asemeja a las dos anteriores más recientes, en las que el Avilés era favorito y se estrelló. Hace un año se festejó brazos en alto el emparejamiento con el Lagun Onak de Azpeitia, y un poco más atrás en el tiempo sucedía lo mismo con el Coria del Río de Sevilla. No hace falta recordar el desenlace de ambas eliminatorias, en las que, como la actual, se jugó la ida a domicilio y la vuelta, con el batacazo de la eliminación, en casa. Aprender de los errores será una de las premisas de esta eliminatoria para un equipo que las ha visto esta temporada de todos los colores.

La premisa de este partido para el Avilés pasa por evitar daños en su portería, pero también por marcar, algo que no consiguió en las anteriores confrontaciones. No encajar es la prioridad palentina.

Los dos equipos ultimaron ayer sus planes con dos sesiones matinales para definir los planes que se han trabajado durante la semana. En las filas locales Lolo Infante cuenta con el grueso de su plantilla con la única baja de Luis Cuenca, mientras Paco Parreño y Blas García añaden a la de Álex Seger la baja de Marcos Torres, uno de los titulares.

Tras no poder pisar el césped del Román Suárez Puerta en toda la semana, el equipo al fin pudo realizar un ensayo en campo de hierba natural como la que se encontrará en La Balastera.

A puerta cerrada

Parreño y Blas aprovecharon la mañana para realizar un ensayo con los planes claros, que no se han dejado ver en una sesión a puerta cerrada. Sin posibilidad de ver el ensayo, la convocatoria es muy reveladora con algunos descartes sorpresas y convocados no previstos a ojos extraños, no a los de los entrenadores. Bidari García pasa de titular a descartado, rol que mantiene Yago Vázquez y al que se une con cierta sorpresa Sergio Ríos.

Entre los llamados a filas está Diego Nuño, que parecía enterrado y que se ha ganado la confianza de los técnicos, y un recuperado Alberto Delgado, que muy probablemente ejerza de central junto a Pantiga, con Pablo Suárez y Manu Blanco en los laterales. Con el doble pivote ya definido para Dudi y Palazuelos, la lesión de Marcos Torres abre varias opciones para la línea de tres avanzados, que podrían formar Matías, Nacho Méndez y Álex Arias, con Jorge Rodríguez en punta. En la portería estará Guillermo. La lista de convocados que ayer viajaron a Valladolid la completan el portero Esteve Peña, Diego Nuño, Keko, Luismi y Álex García.

El Cristo también ultimó ayer su trabajo preparatorio y Lolo Infante dio lista de 16 citados pese a jugar en su campo. Salvo Cuenca todos están disponibles por lo que el técnico echará mano de su mejor once. Los dos equipos, en principio, saldrán con el mismo dibujo técnico, un 4-2-3-1.