Parreño e Infante, ilusionados pero sin confianzas para el partido de mañana

Paco Parreño y Lolo Infante, veteranos y experimentados técnicos de Real Avilés y Cristo Atlético, respectivamente, afrontan el partido de ida de la primera ronda del 'play off' de ascenso a Segunda B con idénticas sensaciones: «ilusión», pero también «mucho respeto por el rival» y «ninguna confianza». Para el preparador cordobés del conjunto blanquiazul, «un resbalón puede significar irnos para casa, así que estamos muy concienciados para hacer las cosas bien».

Parreño no se conforma con marcar un gol mañana en La Balastera. «Hay dos porterías: debemos guardar la nuestra como oro en paño y si conseguimos marcar sería importantísimo. Les haríamos daño y les diríamos que estamos ahí, pero tan importante es una cosa como la otra».

Tras ver en vídeo al Cristo Atlético, el entrenador realavilesino describe al cuadro palentino como un equipo «con un desparpajo y un arrojo impresionantes y con ganas de hacerlo bien en lo que será su primer 'play off'. Hicieron una primera vuelta buenísima y en la segunda tuvieron números de descenso, pero creo que lo mejor es esperarnos un término medio y seguro que no será nada fácil».

El técnico andaluz dará hoy lista de convocados para viajar a Palencia. «No le veo sentido a llevar a toda la plantilla y tener que hacer allí cuatro descartes. Será doloroso dejar aquí a gente pero creo que es lo mejor y como entrenador me toca tomar esas decisiones».

Por su parte, Lolo Infante cree que el Real Avilés «es un buen equipo, aunque los vídeos nunca reflejan lo que es un partido de verdad. Es un rival que me transmite colocación y que tiene buenos jugadores. Lo que más me llegan son informes de amigos de la zona y bueno, me dicen que no están en su mejor momento pero que tienen un equipo hecho para ascender con jugadores expertos».

En cuanto a su equipo, Infante reconoce que «todo el barrio está muy ilusionado, los jugadores están entrenando fenomenal y eso nos hace tener alguna opción». El técnico del Cristo Atlético asegura que «el campo de La Balastera va a estar en buenas condiciones, lo que agradeceremos los dos equipos», y para la ida sólo pide «conseguir un resultado que nos permita llegar con opciones a la vuelta. Me da igual cual, pero que lleguemos vivos».