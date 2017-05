Marcos Torres es baja segura por lesión

Marcos Torres no viajará por lesión a Palencia. El extremo gallego tiene molestias en el cuádriceps y aunque no es una lesión grave, Parreño no quiere forzar para tenerlo disponible de cara al partido de vuelta y para el resto del 'play off' si los blanquiazules siguen vivos. Se une a Seger, pues, en la enfermería.